[현장에서]'남아공 역대급 비매너'에 황인범 분노 폭발, 인터뷰하는 한국 선수 옆에서 노래 합창한 남아공 선수들

사진(멕시코 과달루페)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]대한민국과 남아공전을 마치고 믹스트존에서 실랑이가 벌어졌다.

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상황은 이렇다. 태극전사들은 25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 0대1 패배로 마치고 믹스트존(공동취재구역) 인터뷰를 하고 있었다. 팀의 패배로 침울한 표정으로 인터뷰를 진행하던 선수들 뒤로 승리팀 남아공 선수들이 일렬로 지나갔다. 한데 이들은 라커룸에서 즐기는 승리 의식의 연장선으로 큰소리로 합창을 했다. 축구대표팀 선수들의 목소리가 들리지 않을 정도로 데시벨이 컸다. 선수들과 국내 취재진이 불편한 심기를 드러냈지만, 아랑곳하지 않았다.

급기야 '충돌'이 벌어졌다. 이기혁(강원) 설영우(츠르베나 즈베즈다) 등은 더이상 대화가 어렵다고 판단해 서둘러 인터뷰를 마치고 팀 버스로 향했다. 하지만 막 인터뷰를 하기 시작한 황인범(페예노르트)은 상대의 비매너 행동에 참지 못하고 분노를 표출했다. 국내 한 취재진과 남아공 대표팀 관계자와 인터뷰 매너에 관해 실랑이를 벌이는 중에, 황인범이 인터뷰를 멈추고 해당 관계자의 행동을 따져묻기 시작한 것이다. 자신을 '헤이, 헤이'라고 부르며 매너를 지켜달라고 말하는 대표팀 관계자를 향해 '나를 강아지 부르듯이 부르지 말라'라고 극도의 경계심을 표한 후 잔뜩 찌푸린 표정으로 인터뷰장을 빠져나갔다. 대표팀 관계자들은 흥분한 황인범을 말리며 "그만해, 그만해"라고 말했다.

옆에 서있던 이강인(파리생제르맹)은 어이없다는 표정으로 남아공 선수단의 행태를 지켜봤다. 김민재(바이에른 뮌헨)의 인터뷰도 남아공 선수단이 내는 '소음'에 몇 번이나 끊겼다.

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남아공은 한국과의 경기에서 결과뿐 아니라 내용도 잡았다. 이날 승리로 조 2위로 32강에 진출했다. 승리할 만한 팀이었다. 하지만 승자는 마무리까지 아름다워야 한다. 패자를 위로해주지 못할 망정 승리 찬가를 열창하는 건 조롱이나 다름 없다.

과달루페(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com