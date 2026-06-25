[현장인터뷰]'주먹 내리치며 눈물' 이강인의 사과 "너무 죄송한 마음 크다…모든 행운이 우리에게 오길"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]'에이스' 이강인(파리생제르맹)이 결국 고개를 숙였다.

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대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기에서 0대1로 충격패했다. 한국은 1승2패(승점 3)를 기록했다. 1차전에서 체코를 2대1로 제압하고도 2, 3차전을 연달아 내주며 고개를 숙였다.

이강인은 경기 뒤 "아쉬운 부분보다는 너무 많은 응원을 해 주시고 그리고 지금까지 너무 많은 관심 가져주신 많은 축구 팬분들 그리고 대한민국 팬분들께 너무 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다. 경기 못 뛴 선수들께 너무 미안한 것 같다. 그래서 너무 죄송한 마음이 큰 것 같다"고 말했다.

그는 "결국엔 세 경기에서 두 경기를 이기지 못했기 때문에 다들 많이 반성해야 된다고 생각한다. 나도 마찬가지로 실력이 많이 부족했다고 생각한다. 그래서 앞으로 더 많이 반성하고 더 앞으로 발전하려고 노력해야 될 것 같다"고 했다. 그의 목소리는 눈물에 잠긴 듯했다. 그는 경기 직후 그라운드를 주먹으로 내리치며 크게 아쉬워했다. 눈물을 흘리는 듯한 모습도 포착됐다. 오현규, 코칭 스태프 등이 그를 위로했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인을 다독이는 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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아직 끝은 아니다. 한국은 이제 3위 '와일드 카드'를 노려야 한다. 이번 대회는 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 중 상위 8개 팀이 32강전에 오른다. 한국 앞엔 두 가지 가능성이 열려있다. 첫 번째는 30일 오전 5시 30분 E조 1위 독일과 미국의 보스턴 스타디움에서 붙는 것이다. 두 번째는 7월 2일 오전 5시 미국의 시애틀 스타디움에서 G조 1위와 격돌한다. 현재 G조 1위는 이집트다.

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이강인은 "당연히 기대를 갖고, 앞으로 2~3일 동안 모든 행운이 우리한테 왔으면 좋겠다. 일단 기다리면서 그래도 다음 경기가 있을 수 있으니까 최선을 다해서 이런 경기가 다시 반복되지 않도록 잘 반성하고 준비해야 할 것 같다"고 말했다.

그는 "우리가 원하는 결과를 가져오지 못했다. 많은 팬분들이 너무 많은 응원을 해 주시고 지금까지 너무 많은 상황이 있었는데 그래도 끝까지 응원해 주시고 했는데 그런 부분에 있어서 너무 죄송하게 생각이 든다. 선수로서 많은 반성을 해야 될 것 같다. 앞으로 더 이상 이런 상황이 나지 않도록 더 많은 반성과 노력을 해야 되지 않을까 싶다"고 다짐했다.

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과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com