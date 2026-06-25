[전문]'악플러 타깃' 된 국대풀백 설영우 측 "악의적 비방. 명예훼손 선처없이 강경대응"[오피셜]

사진출처=설영우 오피셜 SNS

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 설영우가 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 전영지 기자]'홍명보호 풀백' 설영우 측이 온라인 악플러들에 대한 강경 대응 방침을 천명했다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 대표팀은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 북중미월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 선제 결승골을 내주며 0대1로 패했다. 남아공이 1승1무1패로 3연승한 개최국 멘시코에 이어 조2위로 올라섰다. 한국은 무승부만 해도 조2위를 확보 32강행으로 직행하는 경기에서 뜻밖에 무기력한 경기로 목표를 이루지 못했다. 1승2패(승점 3·골득실 -1), 조3위로 떨어진 한국의 32강행 여부는 아직 알 수 없다. 일단 이날 베이스캠프인 과달라하라로 돌아가 다른 조의 결과를 지켜봐야 한다. 12개조 1·2위팀과 12개조 3위팀중 8개 팀만이 32강에 진출한다. 운좋게 조 3위로 올라갈 경우 30일 미국 보스턴에서 E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 1위와 대결하거나, 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 만난다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 설영우. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 손흥민이 설영우의 멱살을 잡으며 장난을 치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

승점을 확신했던 남아공과의 맞대결에서 충격패한 가운데 경기 직후 설영우 측은 오피셜 계정을 통해 근거없는 인식공격과 욕설, 명예훼손, 허위사실 유포 등 일련의 악플에 선처 없는 법적 대응을 하겠다는 의지를 밝혔다.

공식 SNS 계정을 운영하는 설영우 측은 "최근 일부 댓글 및 메시지 중에는 욕설, 인신공격, 명예훼손, 허위사실 유포 등 건전한 의견 표현의 범위를 명백히 벗어난 사례들이 확인되고 있다"면서 "이러한 행위는 어떠한 경우에도 정당화될 수 없으며, 선수 개인뿐 아니라 가족과 주변인들에게도 심각한 피해를 초래할 수 있다"고 지적했다. "현재 관련 게시물 및 댓글을 지속적으로 모니터링하고 있다"며 "악의적인 비방을 포함한 위법 행위에 대해서는 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응할 예정"이라고 밝혔다.

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현대중고-울산대 출신 '울산 유스' 설영우는 원래 고3 때까지 측면 공격수였다. 울산대 진학 후 유상철 감독의 권유로 윙어에서 윙백으로 보직을 변경했다. 유 감독은 영리하고, 힘과 체력, 공수 능력을 골고루 갖춘 설영우의 재능을 단박에 알아봤고, 자신과 같은 멀티플레이어로 키워냈다. 설영우는 "저는 한가지 장점이 뚜렷한 선수는 아니다. 여러 방면 두루 할 줄 아는 선수다. 대학 때 오른쪽 백 3명이 동시에 다쳤다. 감독님이 방으로 부르셔서 사이드백 본 적 있냐고 물으셨다. 한번도 없다고 하니까 '너라면 충분히 해낼 수 있을 것같다'시면서 내 생각을 물으셨다. 1학년 때라 뛰는 것 자체가 너무 간절했다. 기회만 주시면 무조건 뛰겠다고 했다. 그날 이후 감독님께서 계속 사이드백을 시키셨다"고 당시를 떠올렸다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 설영우와 이강인이 함께 훈련하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

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현대중고-울산대, 울산 HD 성골 유스 출신으로 울산대 감독을 역임한 고 유상철 감독의 애제자이기도 했던 설영우는 울산대 1학년 때 유 감독의 권유로 윙어에서 윙백으로 보직을 변경했다. 유 감독은 영리하고, 힘과 체력, 공수 능력을 골고루 갖춘 설영우의 재능을 단박에 알아봤고, 자신과 같은 멀티플레이어로 키워냈다. 프로 데뷔 이후 울산에서 김도훈, 홍명보, 김판곤 감독의 끊임없는 신임을 받으며 폭풍성장을 거듭해 왔고, 아이돌 박형식을 빼닮은 외모에 투혼 넘치는 플레이, 프로다운 팬서비스로 '설스타'라는 애칭으로 불리며 울산 팬들의 사랑을 한몸에 받았다.

이번 북중미월드컵에서도 홍명보 감독의 선택을 받아 첫 월드컵 무대에 나섰다. 체코, 멕시코, 남아공전까지 잇달아 오른쪽 측면을 책임지면서 성장을 입증했다. 다만 지난 멕시코와의 2차전에서 0대1로 패한 후 일부 팬들이 A선수를 왜 기용하지 않느냐는 비난 속에 설영우를 향한 원망과 비판을 쏟아내는 과정에서 도 넘은 악플들이 다수 있었던 것으로 보인다. 아래는 설영우 측의 입장문 전문이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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[설영우 측 SNS 입장문 전문]

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안녕하세요,

설영우 선수에게 항상 응원과 관심을 보내주시는 모든 분들께 감사드립니다.

경기력에 대한 의견과 평가는 스포츠의 일부이며, 건설적인 비판과 다양한 의견은 건강한 스포츠 문화의 중요한 요소입니다.

다만 최근 일부 댓글 및 메시지 중에는 욕설, 인신공격, 명예훼손, 허위사실 유포 등 건전한 의견 표현의 범위를 명백히 벗어난 사례들이 확인되고 있습니다.

이러한 행위는 어떠한 경우에도 정당화될 수 없으며, 선수 개인뿐 아니라 가족과 주변인들에게도 심각한 피해를 초래할 수 있습니다.

또한 건강하게 응원과 소통을 이어가는 많은 팬 여러분의 공간까지 훼손하고, 건전한 소통 문화를 저해하는 행위이기도 합니다.

현재 관련 게시물 및 댓글을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 악의적인 비방, 인신공격, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해서는 선처 없이 강경 대응할 예정입니다.

앞으로도 서로를 존중하는 건강한 소통 문화가 이어질 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.