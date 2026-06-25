[월드컵]한국이 울때, 멕시코는 이 선수에 더 웃었다…한국과 악연 GK 오초아, 6회 연속 출전 대기록

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse

Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa poses with children after a a World Cup Group A soccer match between Mexico and Czechia in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] 한국 축구가 A조 조별리그 최종전에서 남아프리카공화국에 패하는 이변에 세계 축구팬들의 이목이 쏠렸을 때, 멕시코 축구에 새역사를 조용히 안겨 준 선수가 있다.

Advertisement

멕시코의 레전드 골키퍼 기예르모 오초아(41)다. 사실 한국은 동시에 열린 같은 조 멕시코-체코전에서 멕시코가 3대0으로 승리한 덕에 조 4위로 떨어지는 대참사를 피했다.

멕시코는 조별리그 2차전까지 2승으로 32강을 조기 확정한 터라 체코와의 최종전서 1.5군 출전을 예고한 바 있다. 그럼에도 멕시코가 체코를 완파하면서 한국은 조 3위 와일드카드 희망을 이어갈 수 있었다.

이날 멕시코-체코전이 열린 멕시코시티 스타디움은 조별리그 3연승으로 축제 분위기인 가운데 자국 팬의 흥겨움을 드높여 준 이가 바로 오초아다. 오초아는 2-0으로 앞서 있던 후반 33분 선발 출전한 라울 랑헬을 대신해 골키퍼 장갑을 꼈다. 원래 주장 미드필더 에드손 알바레스는 차고 있던 주장 완장을 오초아에게 넘겨주며 경의를 표했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa and Carlos Acevedo celebrate after the match REUTERS/Annegret Hilse

(260625) -- MEXICO CITY, June 25, 2026 (Xinhua) -- Goalkeeper Guillermo Ochoa (2nd L) of Mexico replaces Raul Rangel (1st L) during a group A match between the Czech Republic and Mexico at the 2026 FIFA World Cup at Mexico City Stadium in Mexico City, Mexico, June 24, 2026. (Xinhua/Li Muzi)

Advertisement

월드컵 역사상 최다 연속 출전의 대기록을 수립하는 순간에 멕시코 관중은 우레와 같은 박수와 함성을 보냈다. 오초아는 앞서 월드컵 최초로 6회 연속 출전을 기록한 리오넬 메시(아르헨티나), 크리스티아누 호날두(포르투갈)에 이어 역대 3번째 선수가 됐다.

Advertisement

특히 오초아는 후반 추가시간 4분 알바로 피달고가 완승에 쐐기를 박는 골을 터뜨릴 때 상대 진영 오른쪽 측면으로 그림같은 롱킥을 찔러주며 대미를 장식하는데 다리를 놓기도 했다.

오초아는 국내 축구팬에게도 잘 알려진 선수다. 하필 한국의 앞길을 가로막은 '통한의 철벽'이었다. 한국은 2018년 러시아월드컵 조별리그 2차전에서 멕시코를 만난 적이 있다. 당시 한국은 손흥민 황희찬 등을 앞세워 멕시코의 골문을 노렸으나 오초아의 선방에 가로막히기 일쑤였다. 후반 추가시간 손흥민이 환상적인 왼발 중거리슛으로 오초아의 벽을 뚫기는 했지만 결과는 한국의 1대2 패배였다. 오초아는 앞서 열린 독일과의 1차전에서 무실점 선방으로 1대0 승리를 이끌었다.

Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) celebrates with Mexico head coach Javier Aguirre, centre, after teammate Alvaro Fidalgo (8) scored their third goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and Mexico in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico coach Javier Aguirre celebrates their first goal scored by Mateo Chavez REUTERS/Annegret Hilse

Advertisement

2020년 도쿄올림픽 8강전에서도 오초아는 한국을 울렸다. 와일드카드로 올림픽에 출전한 오초아는 한국과의 8강전에서 3골을 허용하고도 노련한 리딩으로 끝내 6대3 대승을 이끌었다.

Advertisement

2006년 독일월드컵에서 데뷔전을 치른 오초아는 2014년 브라질월드컵에서 조별리그 카메룬, 브라질전 무실점 선방에 이어 크로아티아와의 3차전서도 3대1 승리를 돕는 등 월드컵에 출전할 때마다 인상적인 활약을 하며 국민적 영웅이 됐다.

오초아는 경기가 끝난 뒤 현지 언론과의 인터뷰에서 "처음에는 경기에 뛰고 싶어서 안달이 났다. 하지만 하비에르 아기레 감독의 결정을 존중한다. 내가 뛰지 않더라도 팀을 응원해야 한다는 걸 알고 있었다"면서 "결국 모든 게 잘 풀리지 않았나. 역사가 그렇게 되기를 바랐던 것 같다. 이런 순간을 경험할 수 있게 해주신 모든 분들께 감사하다. 모두가 제가 출전시간을 얻을 수 있기를, 선발로 뛸 수 있기를 기대했을 텐데 결국 모든 게 잘 풀렸다"라고 감격을 전했다.

아기레 감독은 "오초아가 팀에 매우 중요한 역할을 하고 있기 때문에 출전시간을 주기로 결정했다. 오늘 승리의 기쁨은 오초아 덕이다. 다른 모든 것을 압도하는 선수다. 세계 축구의 전설이자 멕시코의 자랑이다"면서 "오늘 경기 출전은 당연한 결과다. 훈련도 매우 열심히 했고, 일찍 일어나고, 동료들을 격려하고, 그 어느 때보다 더 나은 모습을 보여주고 있다"라고 칭찬했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com