'충격적 현실'→'비난 폭발' 고개 숙인 홍명보 감독 "모든 것은 감독의 책임…내가 판단하고 결정"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 답답한 표정으로 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 손흥민에 작전지시를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]충격적 '경우의 수' 덫에 걸린 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 결국 고개를 숙였다. 그는 최악의 상황에 놓인 현실을 통감했다.

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대한민국은 25일(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치렀다. 한국은 이 경기전까지 1승1패(승점 3)를 기록하며 2위에 자리 잡고 있었다. 이날 승점 1점만 더해도 조 2위로 토너먼트 진출을 확정하는 상황이었다. 결론적으로 한국은 그 고지를 밟지 못했다. 남아공에 0대1로 패하며 32강 자력 진출 기회를 놓쳤다. 3위 '와일드카드'를 노려야 하는 상황이 됐다.

경기가 끝나자, 홍 감독을 향한 거센 질타가 쏟아졌다. 기자회견에서는 '경기 전에 집단 식중독 등 불가항력적인 이유가 있었느냐'는 질문이 나오기도 했다. 그만큼 최악의 경기력이었다. 홍 감독은 "경기 내용은 좋지 않았다. 팀에 그런 부분(식중독 등)은 전혀 없었다. 이유를 그런 쪽에 전혀 돌리고 싶지 않다. 우리는 월드컵 세 경기 중에 가장 좋지 않은 경기를 한 것은 맞다"며 "결과를 가지고 얘기한다. 그러나 우리는 운동장에서 얼마나 잘 구현할 수 있느냐를 갖고 준비를 했다. 결과를 미리 알고 한다고 하면 그 방법대로 할 것이다. 그렇지 않고 이런 식으로 결과가 나오면 여러 이유를 댈 수도 있지만, 이런 큰 무대에서의 결과는 모든 것이 감독의 책임이라고 생각한다. 모든 것은 내가 판단하고 결정하는 것이었다. 잘못 판단하고 결정했기에 결과가 좋지 않게 나왔다고 생각한다. 그 이상도 이하도 아니다"고 부족함을 인정했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

경기 전부터 '파격' 그 자체였다. 홍 감독은 '부동의 에이스' 손흥민(LA FC)을 벤치로 불러들이고 오현규(베식타시)를 선발로 내세웠다. 손흥민은 2014년부터 나선 월드컵에서 처음으로 벤치에서 시작했다. 전 세계가 깜짝 놀란 카드였다. 홍 감독은 "손흥민을 전반에 상대가 힘이 있을 때 활용하는 것보다는 상대가 조금 더 지친 후반 공간이 생겼을 때 넣는 게 좋을 것이란 판단이었다. 그래서 그런 결정을 했다"고 설명했다.

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전술적으로 아쉬움이 컸다. 장점은 살리지 못한 채 오히려 상대에 분위기를 내줬다. 홍 감독은 "우리가 해온 경기에 비해 오늘 중앙에서 실수가 많이 있었다. 그러다 보니 선수들이 자신감을 잃는 모습을 보인 것도 있다. 우리가 이 경기를 어떻게 마쳐야 하는지 알고 있었다. 조금 더 사이드에서 플레이했으면, 상대가 준비한 가장 중요한 '카운터 어택'이었는데 제어할 수 있었을 것으로 본다. 지난 경기보다 좋지 않았다고 생각한다"고 말했다.

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결과적으로 한국은 남아공과의 수싸움에서 패배를 떠안았다. 휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독은 "한국은 빠르고, 많이 뛰고, 공간을 차지하기 위해 수비 뒤를 찾으려는 경향이 많은 걸 안다. 우리가 공간을 내줬을 때 어떻게 볼을 되찾아 오는지 연구했다. 결과적으로 전술이 잘 먹혔다. 한국이 볼을 잡으면 최대한 막았다. 볼을 소유했을 때 우리가 위협적인 존재가 됐다. 그들이 내준 공간을 우리가 활용했다. 경기가 1-0일 경우 급해진다. 동점을 만들려는 시급함이 있다. 그것도 알고 있었다. 포지션 잘 잡고 완벽하게 위험한 기회나 순간을 내주지 않았던 것 같다. 오늘 전술적으로 우리가 좀 더 잘한 것 같다"고 기뻐했다.

과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com