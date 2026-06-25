"충격" 황인범 분노 폭발, 이강인 '찌릿'...'승자의 품격' 없다! 남아공 선수단, 한국 대표팀 대놓고 무시하나...'고성방가로 인터뷰 훼방'

사진=남아공 대표팀 X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]승자가 지켜야 할 매너는 잊은 모습이었다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 0대1로 패배했다.

아쉬움이 컸던 3차전, 한국 선수들은 경기 후 실망감에 빠졌음에도, 취재진 앞에 섰던 것으로 알려졌다. 다만 믹스드존(공동취재구역)을 뒤흔든 선수들은 남아공 선수단이었다. 침울한 표정으로 인터뷰를 진행하는 한국 선수들의 뒤로 일렬로 지나간 남아공 선수단은 라커룸에서 즐기는 승리 의식을 이어갔다. 큰소리로 외치는 노래 소리에 한국 선수단의 목소리가 들리지 않을 정도로 알려졌다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Africa v South Korea - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 24, 2026 South Africa's Tshepang Moremi celebrates with teammates after the match REUTERS/Raquel Cunha

매너를 잊은 승자는 충돌을 야기하고 말았다. 이기혁(강원) 설영우(츠르베나 즈베즈다) 등은 더이상 대화가 어렵다고 판단해 서둘러 인터뷰를 마치고 팀 버스로 향해야 했다. 인터뷰를 시작한 황인범은 상대의 몰상식한 행동에 참지 않고 분노를 표했다. 국내 한 취재진과 남아공 대표팀 관계자와 인터뷰 매너에 관해 실랑이를 벌이는 중에, 황인범이 인터뷰를 멈추고 해당 관계자의 행동을 따져묻기 시작했다.

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자신을 '헤이, 헤이'라고 부르며 매너를 지켜달라고 말하는 대표팀 관계자를 향해 '나를 강아지 부르듯이 부르지 말라'라고 극도의 경계심을 표한 후 잔뜩 찌푸린 표정으로 인터뷰장을 빠져나갔다. 대표팀 관계자들은 황인범보고 흥분을 가라앉히라고 말했다. 이강인 또한 어이없다는 표정으로 남아공 선수단의 행태를 지켜봤다고 알려졌다.

사진=FIFA X 캡처

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FIFA가 공개한 영상 속에서도 남아공 선수단은 라커룸부터, 경기장 터널 등 곳곳에서 노래를 멈추지 않는 모습이었다. 승리의 기쁨에 도취되어 상대팀을 존중하지 않는 모습은 진정한 승자의 태도라고 보기는 어렵다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com