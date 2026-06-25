이럴 수가! 대한민국 축구 큰일 났다…'韓 수비 리더' 김민재, 종아리 부상으로 OUT "안 좋아서 벤치에 말씀드렸다"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 헤더슛을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]'1패 이상'의 타격이다. '대한민국 수비 리더' 김민재(30·바이에른 뮌헨)가 쓰러졌다. 그는 25일(이하 한국시각) 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기에 선발 출전했다.

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벤치에서 시작한 '캡틴' 손흥민(34·LA FC)을 대신해 주장 완장도 달고 그라운드에 나섰다. 하지만 그는 한국이 0-1로 밀린 후반 20분, 갑작스레 박진섭(저장)과 교체돼 벤치로 물러났다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 경기 후 김민재 교체 이유에 대해 "종아리 부상이 있어서 그랬다"고 설명했다. 김민재 역시 "종아리가 조금 안 좋아서 벤치에 말씀드렸다"며 "경기 전엔 괜찮았다. 지금도 그렇게 심하지 않다"고 덧붙였다. 대한축구협회 관계자는 "선수는 괜찮다고 하지만, 감독님께서 보시기엔 부상 우려가 있었다. 검사를 하더라도 일단 과달라하라(베이스캠프)로 돌아간 뒤 진행해야 하는 상황이라 조금 더 지켜봐야 한다"고 전했다.

한국은 이날 비기기만 해도 자력으로 토너먼트 진출하는 유리한 상황이었다. 그러나 남아공에 선제골을 내준 뒤 경기를 뒤집지 못했다. 0대1로 끝내 고개를 숙였다. A조 3위를 기록했다. 이제는 '3위 와일드카드'를 노려야 하는 상황이 됐다. 문제는 김민재의 몸 상태다. 한국이 32강에 진출하더라도 '수비 중심'을 잃고 경기에 나서야 하는 상황이 될 수 있다. 한국 입장에선 최악의 시나리오다. 김민재는 설명이 필요없다. 이번 대회에서 이기혁(강원) 이한범(미트윌란) 등 처음으로 월드컵 무대를 밟은 선수들을 이끌고 한국의 수비벽을 단단히 쌓고 있다. 그는 팀 내 무한 신뢰를 받고 있다. 더욱이 김민재와 함께 선수단 내에서 '허리' 역할을 하는 황인범(30·페예노르트)도 경기 중 다리 불편함을 호소해 걱정을 쌓았다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민에 주장 완장을 찬 김민재를 맞이하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 경기전 동료들과 승리를 다짐하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

김민재는 "팬들 덕분에 홈 경기 같은 분위기에서 경기를 했다. 죄송하다. 비겨도 올라가는 상황인데 패해서 죄송하다는 말씀밖에 드릴 게 없다"며 "전체적으로 (선수들 사이) 간격이 넓고, 상대가 오픈돼 있는 상황에서 맨투맨 상황이 많았다. 우리는 일대일을 하고, 상대는 (공간이) 열려있는 상태에서 플레이를 했다. 그런 점에서 어려움이 있었다"고 고백했다.

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그는 아직 토너먼트 진출에 대한 희망을 버리지 않았다. 김민재는 "(라커룸에서) '경기를 더 할 수 있고, 못할 수도 있다. 그러나 오늘까지만 아쉬워하자. 기회가 있다. 그때까지 잘 준비하자'는 얘기를 했다"고 전했다. 한국은 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 돌아가 여정을 이어간다.

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과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com