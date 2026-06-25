'이거 좋아해야 해?' 조 3위로 추락한 홍명보호, 美언론 시뮬레이션 결과 32강 진출 확률 무려 '94%'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 그라운드를 돌고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 골을 허용한 한국팀 김민재, 황인범이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 박찬준 기자]외신이 전망한 홍명보호의 32강 진출 확률은 여전히 높다.

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비기기만 해도 A조 2위로 32강행을 확정지을 수 있었던 한국 축구가 또 다시 '경우의 수'의 늪에 빠졌다. 대한민국은 25일(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승2패, 승점 3점으로 3위에 머물렀다. 멕시코가 승점 9점(3승)으로 1위, 남아공이 승점 4점(1승1무1패)으로 2위에 올랐다.

경기 전 스포츠 통계 업체 '옵타'는 한국의 32강 진출 가능성을 91.22%로 예측했다. 이번 대회는 조별리그에서 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점 순)을 따지는, 이른바 '승자승' 규정이 먼저 적용된다. 한국은 1차전에서 체코를 상대로 2대1 승리를 거뒀다. 체코가 멕시코와의 최종전에서 승리한다 하더라도, 남아공을 상대로 무승부 이상의 결과를 얻으면 조 2위가 확정되는 상황이었다. 남아공의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 60위로, 한국(25위)보다 한 수 아래라는 평가가 지배적이었다. 대승을 예상하는 이도 많았다. 하지만 결과는 충격패였다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 황인범이 주저앉아 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인을 다독이는 강상윤 윤기욱 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

다만 멕시코가 체코를 대파한 덕에 홍명보호에 아직 기회는 있다. 이번 대회는 48개국으로 진행되는 첫 월드컵이다. 12개조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 토너먼트는 32강부터다. 각조 1, 2위가 32강에 오르고, 3위 12개팀 중 8개팀이 32강에 진출한다. 한국의 조별리그 최종 성적표는 승점 3점, 골득실 -1, 다득점 2골이다. 12개조 3위는 승점-골득실차-다득점-페어플레이 점수-FIFA 랭킹 순으로 순위를 결정한다.

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대한민국은 25일 현재 3위 12개팀 중 4위에 자리해 있다. 1위는 승점 4점을 얻은 B조의 보스니아 헤르체고비나다. 한국이 32강에 가기 위해서는 12개팀 중 4개팀을 제쳐야 한다. 일단 우리가 앞서 있는 팀은 스코틀랜드뿐이다. 3경기를 모두 치른 C조의 스코틀랜드는 승점 3점, 골득실이 -3이다.

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스포츠전문매체 디어슬레틱은 현재 3위팀의 32강행 확률을 전망했다. 시뮬레이션 결과 승점 4점 이상을 기록한 3위팀은 99% 이상의 확률로 32강에 오를 수 있다고 했다. 승점 2점 이하의 팀은 탈락이라고 전했다. 관건은 승점 3점이다. 이 경우 골득실을 봐야 하는데, +3, +2, +1, 0은 99%이상이라고 했다. 그 아래인 -1은 96%라고 했다. 한국이 딱 이 경우다. 디어슬레틱은 최종적으로 한국의 32강 진출 확률을 94%로 전망했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com