하늘이 대한민국 돕는다, 32강 진출 구세주 등장...모리야스 감독 선언, "목표는 조 1위로 통과"→스웨덴전 승리 정조준

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[스포츠조선 이현석 기자]일본이 대한민국 월드컵대표팀을 32강 진출로 이끌 수도 있다.

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일본의 풋볼존은 25일 '모리야스 하지메 감독은 결승 토너먼트 진출에 대한 목표를 밝혔다'고 보도했다.

일본은 오는 26일 오전 8시(한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 스웨덴과 조별리그 최종전을 치른다. 직전 1, 2차전에서 1승1무를 기록한 일본은 조별리그 1위를 차지하기 위해서는 승리가 중요한 상황, 스웨덴을 상대로 연승에 도전한다. 앞서 일본은 튀니지전을 4대0 대승으로 마무리했다.

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모리야스 감독은 사전 기자회견에서 "모든 경기는 승리를 목표로 하는 것이 기본이지만, 어떤 변수가 생겼을 때는 한 단계 더 올라가기 위해 경기 운영 방식을 조정해야 한다는 교훈이 있다고 생각한다"며 스웨덴전 로테이션 가능성을 언급했다.

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다만 일본의 목표는 여전히 조 1위다. 일본은 다음 단계를 목표로 하면서 약간의 변화만을 가져갈 생각으로 보인다. 모리야스는 "이겨서 1위로 조별 예선을 통과하고 싶은 마음이 있다"며 "다만 대량 득점을 노리고 선수 기용을 바꾸다 보면 팀의 플레이가 오히려 흩어지는 것이 리스크가 될 수 있다고 생각한다. 결승 토너먼트에서 어떤 팀과 맞붙게 되더라도, 우리 자신에 따라 어떤 형태로든 강호와 싸울 수 있고, 어느 팀을 이길 수도 있다. 우선은 우리가 해야 할 일을 확실히 생각하고 싸우고 싶다"고 밝혔다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민이 이강인에게 이야기를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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일본이 1위를 노리는 또 하나의 이유는 1위 통과시 몬테레이에서 경기를 치를 수 있기 때문이다. 일본은 앞서 몬테레이에서 사전캠프를 진행한 바 있다. 모리야스는 "1위로 통과하고 싶다. 몬테레이에서 경기하는 것이 최선이다. 경기장의 분위기나 피치 상태, 활용도 등을 경험해 봤기 때문에 이점이 있다"고 설명했다.

일본이 계획대로 1위를 차지하기 위해 스웨덴에 대승을 거둔다면, 한국 또한 미소를 지을 수 있다. 한국은 남아공전 패배로 3위끼리의 순위 싸움을 지켜보고 32강이 결정된다. 스웨덴은 승점 3점으로 한국과 같다. 다만 골득실이 0이라서 한국보다 높은 3위다. 한국은 4위다. 일본이 대승으로, 스웨덴의 순위를 낮춰준다면 32강 불씨를 키울 수 있다. 모리야스의 승리 의지가 한국에는 어떤 영향을 미칠지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com