[공식]'교체 불만 논란' 김민재 오해 해명, KFA "수비 간격 벌어진 것에 대한 아쉬움 토로…감독 및 코칭스태프에 곧바로 사과"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 하이드레이션브레이크 때 선수들을 격려하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]김민재(바이에른 뮌헨)가 교체 불만 논란을 해명했다.

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대한축구협회 관계자는 26일(이하 한국시각) "김민재가 갑작스런 오해에 깜짝 놀랐다. 그는 경기 내내 수비 라인의 간격이 벌어진 것에 대해 불만을 토로한 것이다. 교체에 대한 불만은 결코 아니었고, 코칭스태프에게 찾아가 곧바로 사과했다"고 했다.

홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 25일 오전 10시 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기에서 0대1로 패했다. 한국은 조별리그를 1승1무1패(승점 3·골득실차 -1)를 기록하며 최종 3위에 랭크됐다. 한국은 앞선 두 경기에서 1승1패(승점 3)를 남겼다. 이날 경기에서 승점 1점만 쌓아도 A조 2위가 확정되는 상황이었다. 그러나 후반 18분 남아공에 선제 실점하며 흔들렸다. 한국은 만회골을 노렸지만 경기 결과를 바꾸지 못했다. 이제 한국은 '3위 와일드 카드'를 기대해야 하는 상황이다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 남아공 막고파 선수를 수비하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 헤더슛을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

경기 뒤 논란이 된 부분이 있다. 김민재가 교체에 불만을 품고 코칭스태프에 항의했다는 것이었다. 이날 선발 출전한 김민재는 후반 20분 박진섭(저장)과 교체됐다. 경기 뒤 홍 감독은 "(김민재) 종아리 부상이 있어서 그랬다"고 설명했다. 김민재 역시 "종아리가 조금 안 좋아서 벤치에 말씀드렸다"며 "경기 전엔 괜찮았다. 지금도 그렇게 심하지 않다"고 덧붙였다. 그러나 논란은 쉽게 가라앉지 않았다.

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축구협회 관계자에 따르면 김민재는 관련해 속상함을 토로하며 직접 편지를 쓴 것으로 알려졌다.

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이 관계자는 "김민재 선수가 경기 뒤 '믹스트존' 인터뷰에서 얘기를 제대로 하지 못한 것 같다. 교체 과정에서 오해가 있었고, 본인이 잘못한 부분에 대해 말씀을 드려야 할 것 같다고 했다"며 "경기 중 오른쪽 종아리에 이상이 생겨 더 뛰면 다음 경기가 어려워 질 것 같아 코칭스태프에게 교체를 요청했다. '믹스트존' 인터뷰에서 부상이 괜찮다는 것은 다음 경기는 다시 회복하면 괜찮을 수 있다는 얘기 였다. 오해하지 말았으면 좋겠다고 했다. 교체 과정에서 코칭스태프에게 제스처를 크게 하고 불만을 얘기한 것처럼 된 부분은 불만이 아니라 수비 간격이 계속 벌어지는 부분에서 아쉬움이었던 것이라고 한다. 그 때문에 당치 벤치 분위기를 흐리게 된 것 같아 반성하고, 감독님과 코칭스태프에 죄송하다는 말씀을 전했다. 팬들께 보답할 수 있도록 하겠다고 말했다"고 전했다.

선수단은 일단 베이스캠프인 과달라하라로 복귀해 회복 훈련하며 다음을 대비하고 있다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com