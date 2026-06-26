'마레스카 1호 영입 속전속결' HERE WE GO 속보! 잉글랜드 국대 미드필더 앤더슨, 맨체스터 시티와 1억1600만파운드 이적 합의→뉴욕에서 메디컬 체크 바로 진행

맨시티로 이적 합의한 엘리엇 앤더슨 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 시티가 잉글랜드 국가대표 미드필더 엘리엇 앤더슨(노팅엄) 영입을 마무리하기 위해 속전속결로 움직이고 있다. 북중미월드컵에 참가중인 앤더슨의 메디컬 테스트를 미국 뉴욕에서 진행하기로 했다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 26일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '맨시티가 새로 영입하기로 합의한 엘리엇 앤더슨의 메디컬 테스트를 뉴욕에서 오늘 진행하기로 했다'고 보도했다.

맨시티는 앤더슨의 이적료로 1억1600만파운드를 노팅엄 구단에 지불하기로 최종 합의했다. 이 금액은 맨시티 구단 역사상 최고 이적료다. 종전 최고 잭 그릴리시를 영입할 때 발생했던 1억파운드를 훌쩍 넘겼다. 이미 맨시티 구단과 앤더스 측은 개인 합의까지 마친 상황이라고 한다. 5년 이상의 장기 계약이다. 앤더슨은 맨시티 새 사령탑 엔조 마레스카 감독의 1호 영입 선수다.

앤더슨은 2024년 뉴캐슬에서 노팅엄으로 이적했다. 당시 이적료는 3500만파운드였다. 노팅엄이 2024~2025시즌 프리미어리그에서 7위를 기록하는 데 기였다. 노팅엄은 지난 2025~2026시즌에는 유로파리그 4강까지 진출했고, 정규리그에선 16위를 했다.

맨시티로 이적 합의한 엘리엇 앤더슨 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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2002년 생인 앤더슨은 만 8세에 고향 클럽인 뉴캐슬 유스팀에 입단했고, 2021년에 1군 데뷔전을 치렀다. 그는 노팅엄으로 매각되기 전까지 55경기에 출전했다. 뉴캐슬 구단은 재정 규정 등을 고려해 어쩔 수 없이 앤더슨을 매각할 수밖에 없었다. 그는 노팅엄에서 곧바로 주전 자리를 잡았고, 2025년 9월 잉글랜드 A대표팀 데뷔전을 치렀다.

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앤더슨의 노팅엄 팀내 영향력은 2025~2026시즌 더욱 커졌다. 그는 프리미어리그에서 가장 많은 볼터치(3300회)를 기록했고, 가장 많은 볼 소유권 탈환(306회)을 해냈으며, 가장 많은 볼 경합 승리(297회)를 기록했다고 영국 매체 BBC는 전했다.

잉글랜드 국가대표 앤더슨 AFP

앤더슨은 EPL에서 고속 성장 중인 중앙 미드필더다. 폭넓은 활동량과 뛰어난 위치 선정을 바탕으로 리그 최상위권의 경합 승리 및 리커버리(볼 소유권 회복) 능력을 보여준다. 또 전진 패스와 빌드업 조율을 잘 한다. 후방에서 패스를 안정적으로 공급하며, 상대 압박을 뚫고 공격 방향을 전환하거나 전방으로 찌러주는 날카로운 전진 패스를 시도한다. 공중볼 경합은 단점으로 꼽힌다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com