"충격" 조 1위 노린다던 일본, 대한민국 32강 희망 고문이었나...깜짝 '대기록 챙기기' 교체, 나가토모 '5번째 월드컵' 출전

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[스포츠조선 이현석 기자]일본에 큰 무게를 두지 하는 경기였을까. 대기록까지 챙기는 여유를 선보인 일본 월드컵대표팀이다.

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일본은 26일 오전 8시(한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 스웨덴과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 최종전에서 1대1로 비겼다. 일본은 이번 무승부와 더불어 네덜란드가 튀니지를 꺾으며, 조 1위 등극은 실패했다. 일본은 네덜란드와의 격차를 뒤집지 못하며 32강 상대도 C조 1위인 브라질로 확정됐다.

일본은 이날 경기 전반까지 유지되던 '0'의 균형을 후반에서야 깨뜨렸다. 후반 11분 마에다 다이젠이 도안 리츠의 패스를 받아 선제골을 터트렸다. 다만 기쁨은 오래가지 않았다. 후반 17분 앤서니 엘랑가가 페널티박스 좌측에서 날카로운 슈팅으로 골망을 흔들며 경기를 원점으로 돌렸다. 두 팀은 추가 득점 없이 경기를 마쳤다.

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당초 일본은 조 1위를 목표로 했다. 모리야스 하지메 감독은 "1위로 통과하고 싶다. 몬테레이에서 경기하는 것이 최선이다. 경기장의 분위기나 피치 상태, 활용도 등을 경험해 봤기 때문에 이점이 있다"고 밝혔다.

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모리야스 감독의 각오와 달리 이날 일본은 그런 부분에 크게 치중하지 않는 모습이었다. 튀니지전과 달리 공격에 대한 의지가 엄청나게 뚜렷한 것도 아니었다. 후반에는 파격적인 교체도 기용했다. 1-1 상황, 승리를 위해선 적극적인 선수 교체가 필요했다.

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다만 일본이 꺼내든 카드는 나가토모 유토였다. 1986년생인 나가토모는 올해로 불혹인 선수, 이미 선발 당시부터 월드컵 5회 출전 기록을 위한 선발이 아닌지에 대한 논란이 있었다. 일본은 전력에 큰 도움이 되지 않을 수 있는 나가토모를 출전시키며 대기록을 달성하도록 도왔다. 결국 일본은 이후 위력적인 공격이 거의 나오지 않으며 경기를 무승부로 마쳤다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 골을 허용한 한국팀 김민재, 황인범이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

3위로서 8팀 안에 포함되어야 32강에 오르는 한국으로서는 일본의 승리가 중요했다. 스웨덴이 조 3위였기에, 2위인 일본과의 맞대결에서 2골 이상 차이로 패배한다면 한국보다 아래로 내려가는 상황이었다. 하지만 일본이 스웨덴과 무승부를 거뒀고, 스웨덴은 승점 4점으로 곧장 32강행을 확정했다. 일본이 튀니지를 4대0으로 완파했다는 점을 고려하면 충분히 기대를 걸어볼만 했지만, 경기 결과는 한국의 기대와 달랐다. 한국으로서는 남은 조별리그 경기 결과에 32강행 희망을 걸어야 할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com