[월드컵 리뷰] 프랑스 우승후보 맞습니다, 발롱도르 뎀벨레 해트트릭 쇼타임, 노르웨이 4-1 제압 '3전 전승'

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[스포츠조선 김대식 기자]우스망 뎀벨레가 원맨쇼로 노르웨이를 제압했다.

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프랑스는 27일 오전 4시(한국시각) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 노르웨이와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 I조 3차전에서 4대1로 승리했다. 프랑스는 조 1위, 노르웨이는 조 2위로 32강에 진출했다.

노르웨이는 이미 32강전을 확정한 상황에서 엘링 홀란을 선발에서 제외하며 2위라도 만족하겠다는 계산을 세웠다. 홀란이 빠진 전반전은 우스망 뎀벨레의 쇼타임이었다. 전반 7분 만에 선제골이 터졌다. 중앙에서 프랑스가 공을 끊어낸 후 킬리안 음바페가 오른쪽에 있는 뎀벨레를 향해 장거리 패스를 보내줬다. 뎀벨레가 페널티박스에서 수비수를 농락한 뒤에 오른발 마무리로 선제골을 터트렸다.

전반 20분 뎀벨레가 멀티골을 신고했다. 프랑스 스리톱의 파괴력이 빛난 역습이었다. 마이클 올리세가 음바페한테, 음바페가 뎀벨레에게 패스를 전달했다. 뎀벨레는 오른쪽에 파고들어 이번에는 왼발 마무리로 골대 구석을 정확하게 노렸다.

노르웨이도 쉽게 무너질 생각은 없었다. 1분 만에 만회골을 터트렸다. 재개되자마자 페널티박스로 공을 투입하는데 성공한 노르웨이는 텔로 오스고르가 마무리에 성공하면서 프랑스를 추격했다.

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노르웨이의 추격을 제압한 선수도 뎀벨레였다. 전반 32분 뎀벨레는 페널티박스에서 패스를 받은 뒤 수비수를 속여 공간을 만든 후 왼발로 마무리했다. 월드컵 축구 역사상 2번째로 빠른 해트트릭 달성이었다.

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후반 4분 노르웨이가 다시 추격 기회를 잡았다. 오스카 밥이 페널티박스에서 반칙을 얻어내면서 페널티킥이 선언됐다. 그러나 예르겐 스트란드 라르센의 슈팅이 마이크 메냥에 막히고 말았다.

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후반 추가시간에 데지레 두에의 쐐기포까지 터지면서 프랑스가 3전 전승으로 조별리그를 통과했다.