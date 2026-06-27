'결승까지 가려면 무리할 필요 없지' HERE WE GO 속보, 아르헨티나 주장 리오넬 메시, 요르단과의 최종전 선발 제외..'체력 안배, 후반전 조커 투입'

메시 AP

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[스포츠조선 노주환 기자]아르헨티나 주장 리오넬 메시가 북중미월드컵 조별리그 최종전서 선발 출전하지 않는다. 대신 후반전에 조커로 출전하기로 했다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 27일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '메시가 요르단전을 벤치에서 시작할 것이다. 후반전에 들어갈 것이다'고 보도했다.

로마노에 따르면 이런 결정은 리오넬 스칼로니 아르헨티나 대표팀 감독이 내린 것이다. 이미 2연승으로 32강 진출을 확정한 아르헨티나는 28일 오전 11시(이하 한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 요르단과 조별리그 J조 최종전을 갖는다. 앞서 아르헨티나는 알제리(3대0)와 오스트리아(2대0)를 연파했다. 아르헨티나가 기록한 5골 전부 메시가 터트렸다. 메시는 5골로 현재 이번 대회 득점 선두다. 골든 부트 경쟁에서 음바페, 뎀벨레(이상 프랑스) 비니시우스 주니오르(브라질) 홀란(노르웨이, 이상 4골)에 한골 앞서 있다. 또 메시는 월드컵 본선에서 개인 통산 18골로 최다 기록을 경신했다. 그가 앞으로 골을 넣을 때마다 자신 기록을 갈아치우게 된다.

메시 AP

그렇다고 메시가 요르단전에서 결장하는 건 아니다. 벤치에서 경기를 지켜보다가 후반전에 조커로 투입될 예정이라고 한다.

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32강 진출이 확정된 상황에서 무리할 이유가 없다. 아직 아르헨티나의 32강 상대는 정해지지 않았다. 아르헨티나는 이번 대회에서 월드컵 2연속 우승을 노린다. 메시는 팀의 핵심이다. 출전 시간 고려를 통해 체력 안배가 필요하다. 게다가 요르단은 2패로 사실상 조별리그 탈락이 기정사실이다.

아르헨티나 선수들 AP

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메시 대신 선발 출전할 공격수들은 수두룩하다. 출전 시간에 굶주린 훌리안 알바레즈, 니코 곤잘레스, 니코 파스 등이 줄줄이 기다리고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com