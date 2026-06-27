[월드컵 리뷰] '탈락 위기' 대한민국 죽다 살아났다, 스페인이 살려줬다...우루과이 1-0 제압, 32강 가능성 폭등

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]스페인이 대한민국을 도왔다.

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스페인은 27일 오전 9시(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 우루과이와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 H조 3차전에서 1대0으로 승리했다. 같은 시간에 진행된 카보베르데와 사우디아라비아 경기도 0대0으로 마무리되면서 H조 3위는 승점 2점의 우루과이로 정해졌다. 우루과이는 최종 성적이 대한민국보다 낮아 대회 탈락이 확정됐다.

앞서 진행된 I조 결과에 따라서 한국은 조 3위 랭킹에서도 7위까지 떨어졌다. 앞으로 한국보다 좋은 성적을 기록하는 조 3위가 두 나라 이상 나오면 한국은 대회 탈락이 확정된다. 남은 조의 경기를 손에 땀을 쥐고 볼 수밖에 없는 한국이다. 스페인이 승리해야 한국에 유리하게 흘러간다.

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스페인은 경기 초반 야말을 적극적으로 이용했다. 하지만 결정적인 장면을 만들지는 못했다. 우루과이의 역습도 날카롭지 않았다. 스페인이 점유율 자체는 압도적으로 유지했다. 우루과이는 하프라인을 넘어오는 것도 힘들어했다.

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전반전 하이드레이션 브레이크 후 우루과이가 살아났다. 고지대 영향 탓인지 양팀 골키퍼들의 낙하 지점 포착이 다소 흔들렸다. 전반 36분 로드리고 벤탄쿠르가 시도한 중거리 슈팅은 골대를 살짝 넘어갔다.

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선제골은 스페인의 몫이었다. 전반 41분 스페인이 선제골을 터트렸다. 마르코스 요렌테의 크로스 받은 알렉스 바예나의 터닝 슈팅을 페르난도 무슬레라가 제대로 쳐내지 못하면서 실점했다. 전반전은 스페인이 웃었다.

후반 들어서 우루과이는 적극적으로 공격에 임했다. 우루과이는 이대로 끝나면 대회 탈락이 확정되기 때문이다. 우루과이는 페널티박스까지는 잘 전진해도 어이없는 미스로 공격 기회를 허비했다.

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다니 올모가 결정적인 기회를 놓쳤다. 후반 18분 야말이 오른쪽에서 완벽한 패스를 넣어줬다. 그러나 올모느 제대로 된 슈팅을 하지 못했다.

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스페인은 후반 31분 공격진을 대거 교체해 추가골을 노렸다. 우루과이가 포기하지 않았다. 후반 37분 마티아스 올리베라가 기습적으로 시도한 슈팅은 우나이 시몬에 막혔다. 페란 토레스가 우루과이에 여지를 남겼다. 후반 42분 파비안 루이스와의 원투 패스 후 일대일 기회에서 페란의 슈팅은 골대를 강타했다. 경기 종료 직전 아구스틴 카노비오는 거친 태클로 퇴장을 당했다. 그대로 경기가 종료되면서 스페인이 한국을 도와줬다.

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H조 순위가 확정된 후 축구 통계 매체 옵타는 경기 전 약 36%에 불과?던 대한민국의 32강 진출 확률을 약 49.3%로 올렸다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com