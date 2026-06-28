'쇼무로도프와 VAR이 인공호흡' 벼랑 끝 홍명보호, 우즈벡이 막살 잡고 버티는 중...우즈벡, 콩고에 1-0 리드[전반 종료]

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[스포츠조선 박찬준 기자]우즈베키스탄이 벼랑 끝 홍명보호에 인공호흡을 해줬다.

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우즈벡은 28일 오전 8시30분(이하 한국시각) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열리는 콩고민주공화국과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 K조 3차전 전반전을 1-0으로 리드한채 마무리했다. 이 스코어 결과, 콩고와 우즈벡은 1무2패로 3, 4위에 자리했다.

홍명보호 입장에서는 대단히 중요한 경기다. 홍명보호는 3위 중 8위에 자리해 있다. 48개국이 나선 이번 대회는 각조 1, 2위가 32강에 가고, 각조 3위 12팀 중 8팀이 32강행이 가능하다. 벼랑 끝에 있다. 우즈벡이 지면 그대로 짐을 싼다. 우즈벡이 이기거나 비기면 희망의 끈을 이어갈 수 있다. 승리를 하더라도 5점차 이하로 이겨야 한다.

사상 첫 월드컵에 나서는 우즈벡은 첫 승에 도전한다. 동기부여는 괜찮다. 하지만 전력에서 콩고가 앞서는데다, 콩고 역시 아직 월드컵에서 첫 승을 올리지 못했다. 우즈벡의 선전으로 한가지 경우의 수가 일단은 채워지고 있다.

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콩고는 4-4-2 카드를 꺼냈다. 세드릭 바캄부와 요안 위사가 투톱을 이뤘다. 좌우에는 브라이언 시펭가와 나타니엘 음부쿠가 포진했고, 중원에는 사무엘 무투사미와 노아 사디키가 자리했다. 포백은 아르튀르 마쉬아퀴-악셀 튀앙제브-샹셀 음벰바-아론 완비사카가 섰다. 리오넬 음파시가 골문을 지켰다.

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우즈벡은 3-4-2-1로 맞섰다. 엘도르 쇼무로도프가 원톱에 자리했고, 2선에는 도스톤벡 캄다모프와 아보스베크 파이줄라예프가 섰다. 좌우에는 셰르조드 나스룰라예프, 코자크바르 알리조노프가, 중원에는 오타벡 슈쿠로프와 악말 모즈고보이가 섰다. 스리백은 루스탐 아슈르마토프-자콘기르 우로조프-알두코디르 후사노프가 꾸렸다. 압두보히드 네마토프가 골키퍼 장갑을 꼈다.

우즈벡이 초반부터 콩고를 강하게 밀어붙였다. 전반 1분만에 득점에 성공했지만, 오프사이드로 아쉽게 무산된 우즈벡은 10분 마침내 선제골을 넣었다. 캄다모프가 왼쪽에서 찔러준 패스를 파이줄라예프에 향했다. 뒷발로 내준 볼이 쇼무로도프에 향했고, 쇼무로도프가 기가 막힌 왼발 로빙 슈팅으로 마무리했다. 우즈벡 월드컵 역사상 첫 선제골이었다.

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행운도 따랐다. 17분 동점골을 허용했지만, 온필드리뷰 결과 득점 전 과정에서 파울로 인정되며 노골로 바뀌었다. 우즈벡은 강한 압박으로 여러차례 기회를 잡았다. 전반은 1-0 우즈벡의 리드로 마무리됐다. 홍명보호 입장에서는 이보다 더 좋을 수 없는 45분이었다.