[오피셜] 최하위 광주 폭풍 보강...‘슬로베니아 연령별 대표’ 공격수 사이토스키 영입

사진=광주

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[스포츠조선 김대식 기자]프로축구 광주FC가 연이은 외국인 선수 영입으로 후반기 반등을 위한 전력 보강에 박차를 가하고 있다.

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광주는 슬로베니아 출신 공격수 에미르 사이토스키(23)를 영입하며 공격진 경쟁력 강화에 나섰다고 밝혔다.

2003년생인 사이토스키는 슬로베니아 명문 올림피야 류블랴나와 NK 돔잘레 유스팀에서 성장한 뒤 2020년 돔잘레에서 프로 무대에 데뷔했다. 이후 NS 무라를 거쳐 NK 알루미니에서 주전 공격수로 활약하며 꾸준히 경험을 쌓았고, 직전 시즌에는 리그 29경기에 출전해 9골 1도움을 기록하며 뛰어난 득점력을 선보였다.

또한 북마케도니아 연령별 대표팀을 거친 후 국적을 바꿔 슬로베니아 U-21 대표팀에서도 활약하는 등 유럽 무대에서 성장 가능성을 인정받은 공격 자원이다.

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176cm의 왼발잡이 공격수인 사이토스키는 침착함과 과감함을 겸비한 결정력이 가장 큰 강점으로 꼽힌다. 상대 수비 배후 공간을 파고드는 오프 더 볼 움직임이 뛰어나며, 페널티박스 안팎에서 한 박자 빠른 슈팅 타이밍으로 득점을 만들어내는 해결사 기질을 갖췄다. 여기에 왕성한 활동량을 바탕으로 한 전방 압박 능력까지 더해져 광주가 추구하는 공격 축구에 적합한 자원으로 평가받고 있다.

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구단 관계자는 사이토스키의 영입에 대해 "최전방 공격수는 물론 측면 공격수와 투톱 등 다양한 역할을 수행할 수 있는 멀티 공격 자원인 만큼 전술 운용의 폭을 넓혀줄 것으로 평가하고 있다"며 "뛰어난 득점력과 잠재력을 바탕으로 광주 공격진의 핵심 자원으로 자리매김해 팀의 후반기 반등을 이끌 것으로 기대 중이다"고 전했다.

사이토스키는 "광주의 일원이 되어 매우 기쁘다. 새로운 도전을 시작하게 되어 기대가 크다"며 "팀이 원하는 목표를 달성할 수 있도록 많은 골과 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 입단 소감을 밝혔다.

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이어 "경기장을 찾아주시는 팬들에게 승리와 즐거움을 선물할 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다. 하루빨리 광주 팬들과 함께 뛰는 순간을 기대하고 있다"고 각오를 전했다.

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사이토스키(Emir Saitoski) 프로필

- 생년월일 : 2003년 5월 8일

- 포지션 : FW(측면 공격수)

- 신체조건 : 176cm / 63kg

- 국적 : 슬로베니아

- 통산 기록

2020 ~ 2023 NK 돔잘레(슬로베니아) / 37경기 2골 2도움

2023 ~ 2024 NS 무라(슬로베니아) / 7경기 1골

2024 ~ 2026 NK 알루미니(슬로베니아) / 51경기 14골 3도움