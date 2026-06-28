[공식발표]대한민국보다 먼저 탈락, 스코틀랜드 월드컵 조별리그 OUT→스티브 클락 감독 사임

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]스티브 클락 스코틀랜드 월드컵대표팀 감독이 결국 사임했다.

Advertisement

스코틀랜드축구협회는 28일(이하 한국시각) '클락 감독이 스코틀랜드 A대표팀 감독을 사임했다. 그는 스코틀랜드 축구 역사상 가장 성공적인 A대표팀 감독으로 꼽힌다. 그러나 2026년 북중미월드컵 토너먼트 진출 실패가 확정된 뒤 7년 간의 감독직을 마무리했다'고 공식 발표했다.

스코틀랜드는 2026년 북중미월드컵 조별리그 C조에서 1승2패(승점 3·골득실차 -3)를 기록했다. 첫 번째 경기에서 아이티를 1대0으로 잡았지만, 모로코(0대1 패)-브라질(0대3 패)에 연달아 패하며 최종 3위를 기록했다. 운명은 '3위 와일드 카드'에 맡겨야 하는 상황이됐다. 이번 대회는 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 중 상위 8개 팀이 32강에 합류한다.

하늘은 스코틀랜드를 외면했다. 스코틀랜드는 조별리그 마지막 경기 전까지 32강 진출 확률 0.07%에 기대를 걸었다. 그러나 끝내 조별리그를 통과하지 못했다.

사진=REUTERS 연합뉴스

Advertisement

클락 감독은 "선수들이 없었다면 2019년부터 지금까지 쌓아온 모든 추억은 불가능했을 것이다. 선수들은 마땅히 받아야 할 모든 찬사와 사랑을 받을 자격이 있다. 그들의 감독이라는 칭호를 받을 수 있었던 것은 진정한 영광이었다. 나와 함께해 주셔서 감사하다. 그리고 후임 감독의 행운을 빈다"고 말했다.

Advertisement

이안 맥스웰 스코틀랜드축구협회장은 "월드컵 조별리그 탈락은 모두에게 실망스러운 일이다. 그렇다고 클락 감독의 7년 재임 기간 동안 이뤄낸 놀라운 발전을 잊어선 안 된다. 2019년 4번 시드 팀으로 시작해 월드컵 예선 조 1위를 차지하기까지 그는 임무를 훌륭히 완수했다. 그의 기록적인 공헌에 감사하다. 월드컵 탈락의 아쉬움이 가시면 팬들은 다시 한번 메이저 대회에서 자부심을 갖고 경기에 임했던 기억을 소중히 여길 것"이라고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com