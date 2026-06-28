'홍명보호' 향한 몰래카메라인가! 우르르 무너진 '경우의 수'…강팀들 졸전 영향→짐 싸기 일보 직전

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 머리를 감싸쥐는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]이번 2026 북중미 월드컵은 대한민국 대표팀에게는 사실상 '몰래카메라' 수준이다. 90%를 넘어섰던 한국의 다음 라운드 진출 가능성이 이제는 탈락으로 바뀌었다. 조별리그 마지막 경기에서 강팀들이 약팀들에게 덜미를 잡히며 문제가 생겼다.

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가나는 27일(현지시간) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 조별리그 L조 3차전에서 크로아티아에게 1-2로 패배했다. 가나는 패배했지만, 32강에 올랐고, 한국은 토너먼트 진출 경우의 수가 또 하나 사라졌다. 한국은 J와 K조 두 경기 모두를 지켜봐야 한다. J조에서 오스트리아가 알제리를 잡거나 알제리가 2점차 이상으로 오스트리아를 잡아야 한다. K조에서는 우즈베키스탄이 콩고민주공화국에 승리하거나 무승부를 거둬야 한다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 그라운드를 빠져나가는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국 입장에서는 불운의 연속이다. 남아프리카공화국에게 패배한 뒤 그래도 진출 가능성은 컸다. 총 9개의 경우의 수 중 3개만 조건을 만족하면 됐기 때문이다. 그러나 남은 경기 결과는 반전의 연속이었다. 이번 대회 최고의 활약을 보이고 있는 일본이 2점 차 이상 승리를 거둬야 했지만, 스웨덴과 비겼다. 독일은 에콰도르에게 충격적인 패배를 당했다. 세네갈은 이라크에게 1골 차 승리나 무승부를 거둬야 했지만, 5-0으로 대승했다. 전날에는 상대적으로 전력이 뛰어난 이집트가 이란과 비기는 무기력한 모습을 보였다. 이제 한국에게 남은 경우의 수는 단 2개다. 이 두 경기 결과에 따라 대표팀은 짐을 싸야 할 수 있다. 축구 통계 매체 옵타에 따르면 현시점 한국의 32강 진출 가능성은 단 19.56%다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com