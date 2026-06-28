'위사가 산소호흡기 뗐다' 경우의 수 희망고문 끝, 홍명보호 충격의 탈락 확정! 콩고, 우즈벡에 3-1 역전승 '사상 첫 승+32강행까지'[월드컵 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]우즈베키스탄이 졌다. 홍명보호의 2026년 북중미월드컵 여정도 끝이 났다.

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콩고민주공화국은 28일 오전 8시30분(이하 한국시각) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 우즈벡과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 K조 3차전에서 3대1 역전승을 거뒀다. 콩고는 자국 축구 역사상 월드컵 첫 승리의 감격을 누렸다. 콩고는 1승1무1패가 되며 3위가 됐다. 우즈벡은 3연패로 첫 월드컵을 마무리했다.

이 경기 결과에 따라 32강 진출 여부가 달렸던 한국은 결국 고개를 숙였다. 48개국이 나선 이번 대회는 각조 1, 2위가 32강에 가고, 각조 3위 12팀 중 8팀이 32강행이 가능하다. 한국은 이 경기 전까지 3위 중 8위에 자리해 있었다. 우즈벡이 지면 그대로 짐을 싸고, 우즈벡이 이기거나 비기면 희망의 끈을 이어갈 수 있다. 승리를 하더라도 5점차 이하로 이겨야 했다. 우즈벡이 선제골을 넣으며 기세를 올렸지만, 역전패를 당하며 한국의 숨통을 끊어버렸다. 한국은 9위로 밀려났다.

콩고는 4-4-2 카드를 꺼냈다. 세드릭 바캄부와 요안 위사가 투톱을 이뤘다. 좌우에는 브라이언 시펭가와 나타니엘 음부쿠가 포진했고, 중원에는 사무엘 무투사미와 노아 사디키가 자리했다. 포백은 아르튀르 마쉬아퀴-악셀 튀앙제브-샹셀 음벰바-아론 완비사카가 섰다. 리오넬 음파시가 골문을 지켰다.

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우즈벡은 3-4-2-1로 맞섰다. 엘도르 쇼무로도프가 원톱에 자리했고, 2선에는 도스톤벡 캄다모프와 아보스베크 파이줄라예프가 섰다. 좌우에는 셰르조드 나스룰라예프, 코자크바르 알리조노프가, 중원에는 오타벡 슈쿠로프와 악말 모즈고보이가 섰다. 스리백은 루스탐 아슈르마토프-자콘기르 우로조프-알두코디르 후사노프가 꾸렸다. 압두보히드 네마토프가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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우즈벡이 전반 1분만에 콩고의 골문을 열었다. 후방에서 넘어온 패스가 캄다모프에 향했고, 슈팅이 골키퍼를 맞고 나왔다. 이를 쇼무로도프가 밀어넣었지만, 위치가 오프사이드였다. 4분에도 우즈벡이 좋은 기회를 만들었다. 파이쥴라에프가 왼쪽에서 올린 크로스가 쇼무로도프에 향했다. 쇼무로도프가 몸을 날렸지만, 제대로 맞지 않았다.

10분 우즈벡이 마침내 선제골을 넣었다. 캄다모프가 왼쪽에서 찔러준 패스를 파이줄라예프에 향했다. 뒷발로 내준 볼이 쇼무로도프에 향했고, 쇼무로도프가 기가 막힌 왼발 로빙 슈팅으로 마무리했다. 우즈벡 월드컵 역사상 첫 선제골이었다.

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17분 콩고가 동점골을 뽑았다. 빠르게 전개된 볼이 왼쪽으로 향했다. 시펭가가 중앙으로 파고든 음부쿠에게 연결했다. 음부쿠가 벼락 같은 슈팅을 때렸다. 그대로 우즈벡 골망을 흔들었다. 하지만 앞선 과정에서 음부쿠가 우즈벡 선수 얼굴을 가격했고, 온필드 리뷰 결과 파울로 인정이 됐다. 결국 노골로 선언됐다. 전반 하이드레이션 브레이크가 진행됐다.

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29분 콩고가 날카로운 기회를 잡았다. 사디키가 돌파하며 왼발 크로스를 시도했다. 위사가 터닝 슈팅으로 연결했지만 골대를 넘어갔다. 우즈벡도 빠른 역습을 통해 반격했지만, 마무리가 아쉬웠다. 38분에는 캄다모프가 왼쪽에서 올려준 크로스가 수비 맞고 골대로 향했다. 골키퍼가 가까스로 막아냈다.

전반 막판 콩고가 동점골을 위해 사력을 다했다. 왼쪽 측면을 중심으로 돌파에 나섰다. 하지만 우즈벡 수비 집중력이 좋았다. 돌파까지는 허용해도 마무리 슈팅까지는 허용하지 않았다. 추가시간 음벰바가 공격에 가담해 슈팅까지 날렸지만, 제대로 맞지 않았다. 결국 전반은 우즈벡의 1-0 리드로 마무리됐다.

후반 3분 콩고가 포문을 열었다. 시펭가가 먼거리서 슈팅을 날렸다. 어이없이 빗나갔다. 5분에는 왼쪽에서 넘어온 컷백을 위사가 왼발 슈팅으로 연결했지만, 제대로 맞지 않았다. 6분 우즈벡이 결정적 기회를 놓쳤다. 오른쪽에서 감각적인 땅볼 크로스가 시도했다. 쇼무로도프가 살짝 돌려놨지만, 골대를 살짝 넘어갔다.

콩고가 7분 변화를 줬다. 바캄부를 빼고 피스톤 마옐레를 넣었다. 8분 시펭가가 왼쪽에서 수비 한명을 따돌린 후 오른발 슈팅을 때렸다. 골대를 크게 넘어갔다. 13분 콩고가 결정적 기회를 잡았다. 바캄부가 오른쪽에서 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼가 잘 막아냈다. 재차 크로스를 시도해 헤더까지 연결했지만, 골대를 넘어갔다.

우즈벡이 13분 기동력을 더했다. 함다모프 슈쿠로프를 빼고 아지즈존 가니예프, 오딜존 함로베코프를 넣었다. 콩고의 총공세가 계속됐다. 마옐레의 슈팅은 골대를 넘어갔다. 16분은 왼쪽에서 넘어온 크로스를 위사가 껑충 뛰어올라 헤더로 연결했지만, 제대로 맞지 않았다. 우즈벡이 역습에서 빠른 크로스를 시도했지만, 파이줄라예프 머리에 맞지 않았다.

21분 콩고가 페널티킥을 얻었다. 오른쪽에서 크로스가 넘어왔다. 후사노프가 걷어내려고 했지만, 위사를 걷어찼다. 주심은 곧바로 찍었다. 위사가 키커로 나섰고, 완벽하게 골키퍼를 속였다. 동점골과 함께 후반 하이드레이션 브레이크가 진행됐다.

양 팀 다 변화를 줬다. 콩고는 3명을 바꿨다. 무투사미, 시펭가, 음부쿠를 빼고 응갈라옐 무카우, 테오 봉곤다, 메샤크 엘리아를 넣었다. 우즈벡도 파이줄라예프를 빼고 오스톤 우루노프가 들어갔다. 30분 오른쪽에서 완 비사카가 올려준 크로스를 마옐레가 헤더로 연결했다. 골대를 넘어갔다.

콩고가 33분 기어코 경기를 뒤집었다. 옐리아가 왼쪽을 파고들며 오른발 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 굴절된 볼을 마옐레가 뛰어들며 마무리했다. 37분 우즈벡이 승부수를 띄웠다. 모즈고보이, 우로조프 대신 잠시드 이스칸데로프, 이고르 세르게예프를 넣었다. 콩고도 마쉬아퀴 대신 요리스 카옘베를 넣어 수비를 강화했다.

우즈벡이 공세의 수위를 높였지만, 마무리가 아쉬?m다. 오히려 콩고의 역습이 더 날카로웠다. 43분 마옐레의 강력한 오른발 슈팅은 골대를 살짝 벗어났다. 콩고가 경기에 쐐기를 박았다. 46분 위사가 페널티박스 왼쪽에서 수비 한명을 제친 후 엄청난 오른발 슈팅을 시도했다. 그대로 골망을 흔들었다. 경기는 이대로 끝이었다.

지친 우즈벡은 아무것도 하지 못했다. 오히려 콩고의 역습이 무서웠다. 무카우와 봉곤다가 연속해서 날카로운 슈팅을 때렸다. 결국 콩고가 3대1로 웃었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com