'3일 기다린 한국, 소망하는 결과는 깨졌다!' 日, 홍명보호 32강 탈락 대서특필…'두 대회 연속 토너먼트 진출은 없었다'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국의 탈락에 일본이 뜨겁게 반응했다.

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일본 언론 '스포츠호치'는 28일 '한국이 두 대회 연속 토너먼트 진출 기회를 놓쳤다. 조별리그 탈락이 정해졌다. 한국이 소망하는 결과는 깨졌다. 마지막 경기를 보기 전에 싸움은 끝나버렸다'고 보도했다.

한국 축구의 2026년 북중미월드컵 여정이 조별리그에서 막을 내렸다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3)를 기록하며 최종 3위에 랭크됐다. 첫 경기에서 체코(2대1 승)를 잡고 환호했지만, 멕시코(0대1 패)-남아공(0대1 패)에 연달아 패하며 3위로 떨어졌다. 결국 한국은 각 조 1, 2위에 주어지는 32강 직행권을 얻지 못했다. 3위 와일드 카드를 노려야 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

하늘은 한국을 철저히 외면했다. 모든 '경우의 수'를 빗나갔다. 결국 28일 열린 K조 경기에서 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 3대1로 잡으며 한국은 눈물을 흘렸다. 한국은 조 3위 팀 간 경쟁에서 32강 진출 마지노선인 8위 밖으로 밀려났다.

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한국 축구가 월드컵 조별리그를 통과하지 못한 건 2018년 러시아 대회 이후 8년 만의 일이다. 홍명보호는 2010년 남아공(16강), 2022년 카타르(16강) 대회에 이어 통산 3번째이자 2회 연속 원정 16강 진출에 도전했다. 뜻을 이루지 못했다. 한국이 월드컵에서 조별리그 탈락한 건 이번이 9번째다.

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또 다른 일본 언론 '도쿄스포츠웹'도 '콩고가 한국보다 우위를 점했다. 콩고는 역전승으로 한국의 희망을 깨뜨리는 형태가 됐다. 한국은 조별리그 마지막 경기 뒤 3일을 기다렸지만 조별리그 탈락이 정해졌다'고 전했다.

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

한편, 모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본은 30일 오전 2시 미국의 휴스턴 스타디움에서 브라질과 32강전을 치른다. 일본은 조별리그 F조에서 1승2무(승점 5)를 기록했다. 최종 2위로 토너먼트에 진출했다.

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일본은 이번 대회를 앞두고 일본은 부상에 눈물 흘렸다. 미나미노 타쿠미(AS 모나코), 미토마 가오루(브라이턴)가 부상으로 이탈했다. 엔도 와타루(리버풀)는 사전캠프까지는 동행했지만 끝내 부상을 이겨내지 못했다. 여기에 조별리그 첫 경기에서 구보 다케후사(레알 마요르카)마저 부상으로 경기에 나서지 못했다. 대외적 변수도 있었다. 일본은 튀니지와의 두 번째 경기를 앞두고 상대 사령탑이 바뀌는 일을 경험했다. 그럼에도 일본은 튀니지를 4대0으로 잡고 승점 3점을 쓸어담았다. 이로써 일본은 '죽음의 조'에서 살아남았다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com