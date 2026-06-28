"악몽의 32강 탈락", "비극적 방식으로 제거" 日 매체의 대서특필 "한국 희망 산산조각. 비극적 탈락"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 그라운드를 빠져나가는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 류동혁 기자] 홍명보호는 끝났다. 32강 탈락이 최종확정됐다.

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일본 현지 매체들 역시 대한민국의 충격적 32강 탈락에 대해 대대적 보도를 했다.

일본 유력 스포츠 매체 닛칸 스포츠는 28일(이하 한국시각) '콩고가 우즈벡에게 짜릿한 역전승을 거뒀다. 결국 조 3위 순위 8위까지 올라가는 32강 경쟁에서 한국은 9위로 최종 탈락했다'고 보도했다.

스포니치 역시 '한국은 충격적인 탈락을 했다. 한국은 A조 예선 1차전에서 체코를 2-1로 승리하면서 기분 좋게 출발했지만, 2차전 멕시코전에서 골키퍼 김승규가 결정적 실책을 저지르며 아쉬운 역전패를 했다. 이때까지만 해도 한국의 32강 진출 가능성은 매우 높았지만, 하지만, 남아공전에서 충격적 패배를 했고, 결국 한국은 32강 진출이 좌절됐다'고 했다.

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데일리 스포츠는 '한국은 32강 탈락이 확정됐다. 비극적 탈락이다. K조 예선 마지막 경기에서 우즈벡은 선제골을 넣었지만, 콩고가 역전승을 거뒀다. 결국 콩고가 조3위 경쟁에서 승점 4점으로 한국보다 순위가 올라갔다. 한국의 희망이 산산조각났다'고 했다.

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이 매체는 'K조에서는 우즈벡이 전반전에 리드를 잡았다. 우즈벡은 승리나 무승부가 결정되면 한국은 알제리와 오스트리아전 결과에 따라 32강 희망을 키울 수 있었다. 하지만, 콩고는 후반전에 역전했다'며 '각조 3위 12개팀 중 상위 8팀이 32강에 올라간다. 한국은 9위로 떨어졌다. 컷오픈 라인 이하로 떨어졌다. 한국은 비극적 방식으로 제거됐다'고 했다.

또 '조별리그 마지막 날을 앞두고 한국 국가대표팀은 기적적 돌파구를 이루기 위해 3가지 조건이 필요했다. 가나는 L조에서 크로아티아를 이기고, K조에서 우즈벡은 콩고를 5골 이내로 이기거나 무승부를 기록해야 한다. 최종 J조에서 2위 오스트리아는 3위 알제리를 이기거나, 알제리가 2골 이상 차이로 승리해야 했다. 이 중 2가지 조건을 충족했다면 32강 진출이 가능했을 것이다. 하지만, 크로아티아는 2-1로 가나를 잡아냈고, 콩고마저 우즈벡에게 역전승을 거뒀다. 한국의 희망은 완전히 산산조각 났다. 마지막 오스트리아-알제리 경기를 볼 필요도 없게 됐다'고 했다.

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일본 축구 전문채널 풋볼 채널은 '한국은 이번 월드컵에서 악몽이었다. 32강 탈락은 악몽이다. 다른 팀의 도전을 극복하지 못하고 월드컵이 종료됐다'고 했다.

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너무나 아쉽다. 2026년 북중미월드컵 한국의 여정은 이날 끝났다.

최악이었다. 체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거둘 때만 해도 상당히 희망적이었다. 하지만, 2, 3차전 졸전을 펼쳤고, 홍명보 감독의 아쉬운 용병술도 있었다. 커다란 논란이 일어날 수 있는 손흥민 벤치행을 선택했다. 결국 결과는 최악이었다. 조 3위를 기록하며 32강의 복잡한 경우의 수를 기다려야 했고, 결국 최종 32강 탈락이 확정됐다. 이번 월드컵은 비극이었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com