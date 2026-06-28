청천벽력! "믿기 힘들 정도로 힘든 시간" 토너먼트 앞둔 학포, 유산 소식 전해…슬픔 속에서 월드컵 도전은 계속

사진=더 터치 라인

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]네덜란드 대표팀 코디 학포의 연인 노아 반 더 베이가 유산했다. 2026 북중미 월드컵에서 학포에게는 청천벽력 같은 사실이다.

Advertisement

글로벌 매체 ESPN은 28일(한국시각) '네덜란드 공격수 학포의 연인이 임신 중이던 두 사람의 자녀가 세상을 떠났다고 밝혔다'고 보도했다.

학포와 반 더 베이 사이에는 이미 한 명의 아들이 있다. 둘째는 오는 10월 출산 예정이었다. 학포는 현재 월드컵에 출전 중이며, 네덜란드는 32강 토너먼트에 진출한 상태다. 네덜란드 축구협회는 학포가 대회 기간 팀에 계속 남을 것이라고 밝혔다.

사진=노아 반 더 베이 SNS

앞서 반 더 베이는 사회관계망서비스(SNS)에 학포와 손을 맞잡고 있는 사진을 올리며, 아기가 세상을 떠났다는 소식을 전했다.

Advertisement

그녀는 "여러분의 사랑과 응원에 감사드린다"며 "엘리제이 라파엘 각포. 영원히 사랑받을 존재. 영원한 우리의 아들이다"고 전했다.

Advertisement

학포도 SNS를 통해 "우리 가족에게는 믿기 힘들 정도로 힘든 시간이다"며 "부디 우리의 사생활과 시간을 존중해 주길 부탁드린다. 이해해 주셔서 감사하다"고 밝혔다.

AFP연합뉴스

학포는 슬픔 속에서 월드컵 대표팀에 남아 도전을 이어간다.

Advertisement

네덜란드 축구협회는 "우리는 학포와 그의 가족들과 함께하고 있고, 슬픈 상황이다"며 "우리는 이 사실을 알고 있었고, 가능한 모든 방식으로 그를 지원하고 있다"고 전했다. 이어 "학포는 연인과 대화를 나눈 뒤 팀과 함께 남기로 결정했다"며 "우리는 그들의 사생활을 존중하며 더 이상의 언급은 하지 않겠다"고 덧붙였다.

Advertisement

학포는 이번 월드컵에서 맹활약 중이다. 조별리그 스웨덴전에서 두 골을 넣으며 네덜란드가 조 1위로 토너먼트에 진출하는데 기여했다. 네덜란드는 오는 30일 모로코와의 32강전을 치른다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com