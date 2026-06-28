울어버린 이강인→오해 '즉각' 차단 김민재…韓 '황금세대'의 눈물[과달라하라ON]

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 돌파를 시도하다 모바의 수비에 공을 빼앗기고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달라하라(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]이강인(25·파리생제르맹)은 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전을 마친 뒤 한동안 그라운드를 떠나지 못했다. A조 3위, 한국은 각 조 1, 2위에 주어지는 토너먼트 직행권을 눈앞에서 놓쳤다. 3위 가운데 상위 8개팀에 주어지는 '와일드카드'를 노려야 했다.

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이강인은 주저앉았다. 그라운드를 주먹으로 '쾅쾅' 내리쳤다. 흐르는 눈물을 남몰래 훔쳐봤지만, 그래도 아쉬움이 크게 남는 건 어쩔 수 없었다. 이강인은 오직 기적을 바랐다. "앞으로 2~3일 동안 모든 행운이 우리에게 왔으면 좋겠다." 그러나 이강인의 간절한 기도는 이뤄지지 않았다. 한국은 3위 경쟁에서 10위에 위치하며 토너먼트 진출권을 놓쳤다. 그렇게 한국의 북중미월드컵도 막을 내렸다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이강인은 이번 대회 '자타공인' 한국의 에이스였다. 4년 전 카타르 대회에서 '게임 체인저'로 활약했던 것과는 입지 자체가 달랐다. 실제로 이강인은 조별리그 세 경기에서 총 11번의 드리블에 성공했다. 축구 통계 전문 업체 후스코어드닷컴은 '이강인은 지금까지 월드컵에서 그 어느 선수보다 더 많은 드리블(11회)에 성공했다'고 설명했다. 특히 체코전에선 드리블 돌파 5회 이상 성공, 파울 유도 4회 이상 동시 기록을 작성했다. 축구 통계 매체 스쿼카는 '이강인의 기록은 2018년 러시아 대회의 에당 아자르(벨기에) 이후 처음'이라고 했다. 그러나 한국의 탈락으로 이강인의 기록은 빛이 바랬다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

'괴물 수비수' 김민재(30·바이에른 뮌헨)도 마음이 아픈 것은 마찬가지였다. 그는 이번 대회 한국의 '수비 핵심'으로 중심을 잡았다. 동료들은 그를 향한 굳은 믿음을 드러냈다. 김민재는 수비진은 물론, 대표팀의 리더로 성장해 나갔다. 논란의 장면이 있었다. 남아공전에 선발 출전한 김민재는 후반 20분 박진섭(저장)과 교체됐다. 경기 뒤 홍 감독은 "(김민재) 종아리 부상이 있어서 그랬다"고 설명했다. 김민재도 "종아리가 조금 안 좋아서 벤치에 말씀드렸다"며 "경기 전엔 괜찮았다. 지금도 그렇게 심하지 않다"고 덧붙였다.

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그러나 논란은 쉽게 가라앉지 않았다. 그가 교체에 불만을 품고 코칭스태프에 항의했다는 것이었다. 김민재는 직접 쓴 '편지 글'을 통해 '단칼' 해명했다. 그는 '교체하는 과정에서 오해도 있었고, 내가 잘못한 부분에 다시 말씀을 드려야 할 것 같아 편지를 드린다'며 '교체는 경기 중에 오른쪽 종아리에 이상이 생겨 더 이상 뛰면 다음 경기가 어려워질 것 같아 코칭스태프에게 교체를 요청했던 부분이다. 믹스트존 인터뷰에서 부상이 괜찮다는 것은 다음 경기는 다시 회복하면 괜찮을 수 있다는 얘기였다. 이 부분은 오해를 하지 말아 주셨으면 좋겠다'고 밝혔다.

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그리고 '교체 들어오는 과정에서 코칭스태프에게 제스처를 크게 하고 불만을 얘기한 것처럼 된 부분은 교체되어 불만을 얘기한 것이 아니라 수비 간격이 계속 벌어지는 부분에서 아쉬움에 저도 경기가 잘 안 풀리니 흥분이 되고 감정이 섞여서 한 행동이었다. 그것 때문에 어려운 상황에 당시 벤치에서 분위기를 흐리게 된 것 같아 반성을 했다. 관련해서는 감독님과 코치선생님들께 죄송하다는 말씀을 드렸다'고 덧붙였다.

김민재는 자신의 행동이 자칫 팀 분위기를 엉망으로 만들까, 발 빠르게 대응했다. 하지만 김민재의 노력도 거기까지였다. 이번 대회는 한국 축구가 자랑하는 김민재 이강인의 존재 덕분에 뜨거운 관심을 받았다. 하지만 '황금세대'도 한국을 월드컵 토너먼트로 이끌지 못한 채 도전을 마감했다.

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과달라하라(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com