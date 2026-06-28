'재혼' 김나영♥마이큐, 두 아들 편지에 오열 "처음으로 편하게 보낸 어버이날"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김나영이 남편 마이큐와 혼인신고를 마친 뒤 처음 맞은 어버이날을 보내며 두 아들의 편지에 결국 눈물을 쏟았다.

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28일 공개된 유튜브 '김나영의 노필터 티비'에는 '혼인신고하던 날' 영상이 공개됐다.

영상에서 김나영은 서울 용산구청을 찾아 마이큐와 함께 혼인신고를 했다. 그는 "드디어 혼인신고를 하러 왔다"고 설레는 마음을 드러냈고, 마이큐는 "비행기 마일리지도 그렇고 자동차 보험도 부부로 하면 혜택이 크더라"고 말해 웃음을 안겼다.

이에 김나영은 "엄청 알뜰하다"고 했고, 마이큐는 "나는 데이원부터 원했다"고 애정을 표현했다. 혼인신고를 마친 뒤 김나영은 "이제 못 물러. 취소 불가"라며 기쁨을 감추지 못했고, 이후 마이큐는 그가 좋아하던 튤립 꽃다발을 선물하며 새로운 출발을 축하했다.

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특히 가장 큰 감동은 첫 어버이날이었다. 김나영과 마이큐는 두 아들 이준, 신우가 직접 준비한 편지를 읽으며 연신 눈물을 흘렸다. 이준은 "엄마 아빠께 저를 키워주셔서 감사해요. 행복하게 살아요"라는 편지를 건넨 데 이어 영어로 "엄마는 언제나 저를 응원해주고 행복하게 해준다", "축구보다도 엄마를 더 바꾸지 않겠다"는 마음을 전해 미소를 자아냈다.

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특히 신우는 마이큐를 향한 진심을 담은 편지로 뭉클함을 더했다. 신우는 "아빠는 저를 위로해주고 행복하게 해주는 최고의 아빠", "절대 저를 포기하지 않는다(He never gives up on me)"고 적었고, 가족과 함께 미국 여행을 갔던 추억과 함께 "우리가 한 가족으로 함께 시간을 보낼 때 가장 행복하다(I feel most complete when we spend time together as the one family)"고 고백했다.

이를 들은 마이큐는 또 다시 눈물을 쏟아냈고, 김나영 역시 눈물을 훔쳤다. 마이큐는 "태어나서 이렇게 행복을 느꼈던 게 처음인 것 같다"는 심경을 전했고, 김나영은 "신우와 이준이가 어쩌면 처음으로 편안하게 겪는 첫 번째 어버이날인 것 같다"고 말했다. 그는 "작년 어버이날까지는 아이들이 마이큐를 아빠라고 못 했다. 그때는 '엉클'이라고 불렀다. 그래서 편지를 쓸 때도 어떻게 써야 할지 마음이 편하지 않았을 것"이라며 "이번에는 처음으로 진짜 편안하게 엄마, 아빠에게 편지를 쓴 것 같아 더 감동이었다"고 털어놨다.

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마이큐는 "더 잘해야겠다. 더 다정하게 하고, 더 시간을 많이 보내고, 더 많이 사랑하자"고 다짐했다.

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또한 혼인신고 이후 달라진 점도 공개했다. 김나영은 "혼인신고를 하고 나니까 싸워도 끝까지 안 가는 것 같다"고 말했고, 마이큐는 "너그러운 마음이 생긴 것"이라고 답했다. 이에 김나영은 "귀찮아서가 아니라 그냥 서로를 인정하게 되는 것 같다. 사랑이니까 인정하게 된다"고 말하며 한층 단단해진 가족의 모습을 전했다.

한편 김나영은 지난 2019년 결혼 4년 만에 이혼, 홀로 두 아들을 키워왔다. 이후 2021년 12월부터 마이큐와 공개 연애를 시작했고, 지난해 10월 결혼식을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com