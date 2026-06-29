[월드컵 리뷰]대한민국 침몰시킨 기적의 드라마, 32강에서 종영...'손흥민 동료' 유스타키오 결승골→제시 마치의 캐나다, 남아공전 1-0 승리

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]남아프리카공화국의 드라마는 캐나다에 의해 마무리됐다.

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캐나다는 29일 오전 4시(한국시각) 미국 LA 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 2026년 북중미월드컵 32강 경기에서 1대0으로 승리했다.

캐나다는 이번 승리로 사상 첫 토너먼트 진출에 이어, 토너먼트 승리까지 따내며, 16강에 올랐다. 남아공은 역대 첫 토너먼트 경기를 치렀으나, 한국을 꺾으며 올라온 기세를 토너먼트에서 이어가지는 못했다.

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당초 대한민국이 노리던 꿈의 꽃길을 올라탄 남아공이다. 한국은 조별리그 3차전에서 승리했다면 남아공 대신 32강에서 LA로 향하는 루트로 향할 수 있었다. 경기 여건, 상대 등을 고려하면 최적의 기회였으나, 남아공이 한국을 1대0으로 꺾으며 계획은 모두 무너졌다. 당초 한국을 만날 것으로 예상됐던 캐나다도 남아공을 마주했다. 제시 마치 감독은 이번 경기를 앞두고 "한국이 더 나은 팀이라고 할 수 있지만 경기가 끝날 무렵에는 남아공이 결과를 스스로 얻었다. 그들이 더 나았다"고 밝히기도 했다.

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캐나다와 남아공 모두 최정예로 나섰다. 한국전 결승골의 주인공인 타펠로 마세코를 비롯해, 테보호 모코에나, 오스윈 아폴리스 등이 선발로 나선 남아공이다. 캐나다도 조너선 데이비드, 스테판 유스타키오, 모이스 봄비토 등이 선발 명단에 올랐다.

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전반 시작부터 경기를 주도한 쪽은 캐나다였다. 전반 7분 유스타키오가 박스 정면에서 시도한 중거리 슛은 골대 위로 향했다. 전반 17분 코너킥 상황에서는 박스 중앙으로 올라온 크로스를 데이비드가 발에 맞추는 데 성공했으나, 공은 골대 옆으로 벗어났다.

남아공은 상대의 좋은 기회를 막아냈다. 전반 22분 프리킥을 통해 문전으로 올린 크로스, 데렉 코넬리우스가 헤더로 연결했으나, 론웬 윌리엄스 정면으로 향했다. 전반 35분 압박으로 공을 탈취한 후 타니 올루와세이가 박스 좌측에서 시도한 날카로운 슈팅도 윌리엄스에게 잡혔다.

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캐나다는 절호의 찬스를 놓쳤다. 전반 44분 코너킥 상황, 문전으로 올라온 정확한 크로스가 봄비토의 헤더로 이어졌다. 윌리엄스가 이를 놓쳤으나, 문전에서 기다리던 모디바가 집중력 있게 공을 걷어냈다. 이어진 슈팅마저 수비에 걸렸다.

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전반은 두 팀 모두 득점 없이 0-0으로 마쳤다.

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후반에도 두 팀은 좀처럼 득점이 터지지 않았다. 후반 17분 아폴리스의 슈팅이 캐나다 골문을 노렸으나, 옆으로 벗어났다. 후반 20분 올루와세이의 슈팅은 윌리엄스 정면으로 향하며 아쉬움을 삼켰다. 캐나다는 후반 21분 코너킥 상황에서 루크 드 푸제롤의 헤더도 골대 살짝 옆으로 향하며 득점 기회를 놓쳤다.

윌리엄스의 선방이 남아공을 구했다. 후반 33분 역습 상황에서 공을 잡은 데이비드, 순식간에 박스로 진입해 슈팅까지 시도했으나, 빠르게 달려나와 각을 좁힌 윌리엄스의 선방에 걸렸다. 곧이어 튕겨 나온 공도 수비의 빠른 클리어링으로 차단됐다.

두 팀은 후반 45분까지 단 한 골도 터트리지 못하며 무득점 양상이 이어졌다. 승부는 후반 추가시간에 갈렸다. 후반 47분 상대 수비의 헤더가 박스 앞에 떨어지자, 이를 잡아낸 유스타키오는 망설임 없이 골문 구석을 노렸다. 슈팅은 그대로 골망을 흔들었다.

결국 경기는 캐나다의 1대0 승리로 마무리됐다.

캐나다는 5일 오전 2시 미국 휴스턴 스타디움에서 네덜란드와 모로코의 승자를 마주해 8강행에 도전한다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com