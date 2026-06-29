'하다하다 중국한테 축구 걱정을 다 받네' 홍명보호의 처참한 실패 본 中언론의 얼얼한 팩폭 '한국축구의 근본적 개혁을 요구하는 경고'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'이번 월드컵 탈락은 단순한 패배 아닌 한국축구의 근본적인 개혁을 요구하는 경고다.'

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반박이 불가능한, 완벽한 팩트폭행이다. 대참사였다. 사상 첫 원정 토너먼트 승리를 꿈꿨지만, 조별리그의 문턱조차 넘지 못했다. 홍명보호의 2026년 북중미월드컵 여정이 허무하게 막을 내렸다.

1차전에서 체코를 2대1로 잡으며, 16년 만의 첫 경기 승리를 거두며 기분 좋게 출발했지만, '개최국' 멕시코와의 2차전부터 꼬였다. 어이없는 실수로 0대1로 패했다. 그럼에도 32강 확률은 91.22%에 달했다. 하지만 남아공과의 3차전에서 졸전 끝에 0대1로 무너지며, 수렁에 빠졌다. 1승2패, 3위로 추락했다.

경우의 수 늪에 빠졌다. 9개 중 3개만 맞으면 됐다. 행운의 여신까지 외면했다. 94%의 확률에서 출발했지만, 87.6%→53.2%→32.9%까지 떨어지다, 결국 0%로 내려갔다. 다른 나라 결과에 일희일비한 사흘의 시간은 굴욕, 그 자체였다. '황금 세대'라는 평가 속 야심차게 출발한 북중미월드컵은 역대급 흑역사로 끝이 났다. 특히 48개국 체제에서 32강도 오르지 못한 것은 충격이었다.

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결국 홍명보 감독이 불명예 퇴진했다. 그는 29일 훈련장에서 진행한 공식 기자회견에서 "대한민국 축구를 사랑해주시고 언제나 대표팀을 응원해주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드립니다. 저는 오늘 대한민국 축구 국가대표팀 감독직에서 물러나고자 합니다. 대표팀 감독이라는 자리는 제게 결코 쉬운 결정이 아니었습니다. 하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았습니다. 제가 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것, 그것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각을 했습니다"라며 사퇴를 공식화했다.

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지난 2024년 7월, 한국 A대표팀 사령탑에 오른 홍 감독은 임기를 채우지 못한 채 불명예 퇴진했다. 그는 당초 2027년 1∼2월 열리는 사우디아라비아 아시안컵까지 2년 6개월 시간을 부여받았지만, 스스로 지휘봉을 내려놓아야 했다. 박항서 대한축구협회 월드컵 지원단장도 대한축구협회를 대표해 대국민 사과했다. 월드컵 실패 후폭풍은 앞으로도 계속될 전망이다.

한국축구의 실패를 본 중국의 태도는 의외다. 조롱이 아닌 걱정을 할 정도다. 그 정도로 한국의 실패가 처참했다는 뜻이다. 중국 시나닷컴은 '홍명보 감독의 사퇴가 책임의 끝을 의미하는 것이 아니다. 대한축구협회의 진정한 시험대는 아마도 귀국 후 비공개로 진행될 분석회의가 될 것'이라며 '최고 수준의 유소년 육성과 현대적인 전술 사고방식을 따라가지 못한다면, 아무리 스타 선수들이 많더라도 '황금 세대'는 결국 역사의 한 조각에 그칠 것'이라고 했다. 마지막으로 '이번 월드컵 탈락은 단순한 패배가 아니라, 한국 축구의 근본적인 개혁을 요구하는 경고'라고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com