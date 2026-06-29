[FIFA 공식 발표]"진심으로 죄송합니다" 홍명보 감독 전격 사임! 성적 부진 원인…아시안컵 앞두고 감독은 또 언제 구하나

월드컵 탈락 후 기자회견을 기다리는 홍명보 감독. 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]FIFA(국제축구연맹)이 홍명보 대한민국 국가대표팀 감독의 사퇴 소식을 공식 발표했다.

Advertisement

FIFA는 29일(한국시각) '홍명보 감독이 성적 부진으로 대한민국 대표팀 지휘봉을 내려놓는다'며 '한국은 2026 FIFA 월드컵 A조에서 조 3위를 기록, 상위 8개 팀 안에 속하지 못하면서 탈락했다'고 밝혔다.

홍명보 감독이 사퇴하는 이유는 월드컵에서의 성적 부진이다. 이번 월드컵에서 A조에 속한 한국은 공동 개최국 멕시코와 남아프리카공화국, 체코를 상대해 1승 2패로 조 3위를 기록했다. 전체 조 3위 팀 중에서 상위 8개 팀 안에 속하지 못하면서 토너먼트 진출에 실패했다. 조별리그 탈락이라는 부진한 성적표를 받아들인 홍명보 감독은 이날 멕시코 과달라하라 베이스캠프 인 치바스 베르데 바예에서 열린 기자회견을 통해 사임 의사를 밝혔다.

2024년 7월에 대표팀 지휘봉을 잡은 홍명보 감독의 계약 기간은 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵이 끝나는 2027년 2월까지였다. 그러나 계약 종료까지 8개월을 남겨 두고 홍명보 감독은 한국 대표팀을 떠나게 된다. 홍명보 감독은 남아공과의 A조 3차전에서 예상치 못한 패배를 두고 "책임을 지겠다"고 말한 바 있다. 이어 홍명보 감독은 베이스캠프에서 진행된 마지막 기자회견에서 "국민 여러분이 기대해 주신 결과를 내지 못했다. 진심으로 죄송하다"고 말했다.

Advertisement

홍명보의 감독으로서 두 번째 월드컵 도전도 실패로 끝이 났다.

Advertisement

FIFA는 '이로써 홍명보 감독의 두 번째 월드컵 도전 역시 실패로 막을 내렸다'며 '한국 대표팀 역사상 최초로 두 번째 월드컵 기회를 부여받은 홍명보 감독은 2014 FIFA 브라질 월드컵 러시아와 알제리, 벨기에가 속한 H조에서 1무 2패(4위)로 탈락했다'고 전했다.

한국 대표팀은 이제 내년 1월 열릴 아시안컵을 준비한다. 그런데 감독 자리는 또다시 공석이다. 이례적인 월드컵 참사 이후 한국팀을 재정비할 수 있는 명장을 데려올 수 있을지가 관건이다. 현재로서는 아시안컵에서도 괄목할 만한 성적을 거두기는 어려워 보인다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com