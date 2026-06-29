"일본 오만하다" 폭탄 발언, 발단은 日 도발? "브라질 예전 같지 않아"→"계속 떠들어서 우리 동기부여 시켜줘"...장외 신경전 돌입

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[스포츠조선 이현석 기자]경기 전부터 뜨겁다. 일본과 브라질이 신경전을 벌이고 있다.

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브라질의 글로부는 29일(한국시각) '마르퀴뇨스가 일본 선수의 브라질 관련 발언에 비난했다'고 보도했다.

일본과 브라질은 30일 오전 2시 미국 휴스턴 스타디움에서 2026년 북중미월드컵 32강 경기를 펼친다. 일본과 브라질 모두 조별리그의 상승세를 이어나가, 서로를 꺾어야 하는 운명이다.

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일본은 조별리그 단계에서 네덜란드(2대2 무), 튀니지(4대0 승), 스웨덴(1대1 무)을 상대로 1승 2무, 사상 첫 조별리그 무패를 기록했다. 특히 튀니지전 압도적 경기력이 모두의 눈길을 사로잡으며, 대회에서 이변을 일으킬 후보라는 평가가 쏟아졌다. 영원한 우승 후보인 브라질도 압도적이다. 1차전 모로코와 1대1 무승부를 기록한 이후 아이티와 스코틀랜드를 모두 3대0으로 제압한 브라질은 비니시우스 주니오르를 중심으로 한 경기력이 물이 올랐다.

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두 팀은 지난해 10월 한 차례 맞대결을 벌였다. 당시 브라질이 일본에 2대3으로 패하며 역사상 첫 일본전 패배를 기록했다. 일본은 월드컵을 앞두고 브라질을 꺾는 이변으로 기세를 올렸다. 당시 승리 후 A매치 6연승을 달리기도 했다.

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16강 진출이 걸린 외나무다리에서 다시 마주한 두 팀, 경기 전부터 장외 신경전을 벌이고 있다. 글로부는 '마르퀴뇨스는 토너먼트 첫 경기에서 맞붙을 일본의 시오가이 겐토의 발언에 대해 입장을 밝혔다. 마르퀴뇨스는 해당 선수의 발언이 대표팀 선수들 사이에서 논쟁거리가 됐다고 밝혔다'고 전했다.

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시오가이 겐토는 최근 교토 통신과의 인터뷰에서 "브라질이 예전 같지 않다"고 발언했다. 마르퀴뇨스는 이에 대해 "우리 팀에 동기부여 해주는 말을 계속 떠들어주는 건 좋은 일이다"며 "우리는 겸손한 마음으로 목표를 향해 열심히 노력 중이다. 그런 이야기는 상대팀에게 맡기겠다"고 반박했다.

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이어 "그들이 좀 오만한 것 같다. 브라질은 여전히 훌륭한 팀이다. 우리는 우리의 실력과 강점만 보여주면 된다. 내일 경기에서 우리에게 동기부여가 되어 모든 공에 최선을 다해 싸우고 우리가 마땅히 받아야 할 승리를 거머쥐도록 하겠다"고 자신했다.

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한편 두 팀의 논란은 여기서 끝나지 않았다. 브라질 초신성인 하양이 "일본에서 가장 위험한 선수가 누구라고 생각하느냐"라는 질문을 일본 기자로부터 받고 난 후 "상대팀에서 가장 위험한 선수가 누구인지는 잘 모르겠다"고 답하며 일본 팬들이 분노하기도 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com