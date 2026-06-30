대한민국만큼 심각하다, "더 이상 무적 아니야" 또 박살난 독일의 기록..."슈틸리케 이후 최초의 실축"→"페널티킥 자신감마저 사라졌다"

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[스포츠조선 이현석 기자]독일에 굴욕의 순간이었다. 자신했던 기록마저 무너지고 말았다.

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글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 30일(한국시각) '무적? 더 이상 아니다. 독일이 월드컵 승부차기에서 처음 패배한 이야기'라며 독일의 상황을 조명했다.

독일은 30일 미국 보스턴스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 1대1로 연장까지 이어진 혈투 끝에 승부차기에 패하며 탈락했다. 이날 패배로 독일은 12년 만의 토너먼트 진출의 기쁨이 곧바로 탈락의 아픔으로 바뀌고 말았다. 독일은 이번 대회 탈락으로 최근 3개 대회에서 단 한 차례 토너먼트 진출, 토너먼트 승리는 없다. 사실상 같은 기간 한국과 비슷한 수준의 성적이다.

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독일은 전반 42분 선제 실점 이후 후반 9분 카이 하베르츠의 골로 균형을 맞췄다. 다만 연장 후반까지 추가 득점은 나오지 않았다. 결국 승부차기까지 이어진 경기, 독일은 마지막까지 집중력을 유지하지 못했다. 카이 하베르츠의 슈팅이 올랜도 힐에게 막히며 고개를 숙였고, 4번째 키커인 닉 볼테마데의 슈팅마저 선방에 막혔다. 파라과이도 사나브리아와 발부에나의 슈팅이 골문을 벗어났으나, 6번째 키커에서 운명이 갈렸다. 요나단 타의 슈팅이 골대 위로 향한 반면, 호세 카날레의 슈팅은 골망을 흔들며, 파라과이가 16강에 올랐다.

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독일은 이번 승부차기 패배로 기록마저 박살났다. 디애슬레틱은 '독일은 탈락했을 뿐만 아니라 페널티킥 자신감마저 사라졌다. 월드컵 승부차기에서 처음으로 패배했다. 1982년 준결승에서 프랑스, 1986년 8강에서 멕시코, 1990년 준결승에서 잉글랜드, 2006년에는 8강에서 아르헨티나를 승부차기 끝에 꺾었다'고 전했다.

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이어 '하베르츠는 1982년 프랑스와의 경기에서 울리 슈틸리케 이후 월드컵 승부차기에서 실축한 최초의 독일 선수가 되었다. 이후 볼테마데와 요나단 타도 이름을 올렸다. 월드컵 승부차기에서 15경기 연속 페널티킥 성공 기록도 깨졌다'고 지적했다.

율리안 나겔스만 감독은 경기 후 "페널티킥을 실축한 선수들을 탓하지 않는다"며 "선수들에게도 이런 일은 일어날 수 있고, 오늘도 그랬다. 경기의 승패를 결정할 수 있는 시간은 120분이다. 그들은 상당한 압박감을 느끼고 있을 것이다. 타에게는 안타깝지만, 어쩔 수 없는 일이다"고 위로했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com