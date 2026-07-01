[월드컵 리뷰]'음바페+올리세 막을 수가 없습니다' 프랑스 미쳤습니다. 스웨덴 3-0 완벽 제압 '음바페 멀티골'

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[스포츠조선 김대식 기자]프랑스는 단연 우승 후보다.

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프랑스는 1일(한국시각) 미국 뉴저지주의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스웨덴과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 3대0으로 승리했다. 16강에 오른 프랑스는 독일을 제압하는 이변을 연출한 파라과이와 8강을 두고 격돌한다.

오히려 경기 초반에는 스웨덴의 경기력이 더 좋았다. 과감하게 프랑스의 뒷공간을 노리면서 알렉산더 이삭과 빅토르 요케레스를 이용했다.

프랑스는 개인 능력에서 앞섰다. 전반 19분 브래들리 바르콜라가 오른쪽에서 중앙으로 페널티박스까지 치고 들어와 슈팅을 시도했지만 골대 위로 향했다. 30초 뒤 킬리안 음바페가 골망을 흔들었지만 오프사이드였다.

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골대가 연이어 프랑스를 외면했다. 전반 32분 우스망 뎀벨레부터 시작된 프랑스의 공격이 음바페한테 잘 연결됐다. 음바페의 간결한 슈팅이 골대를 제대로 울렸다. 3분 뒤에도 마찬가지였다. 이번에는 마이클 올리세였다. 페널티박스 안으로 공이 높이 튀어 오르자 올리세는 환상적인 바이시클킥을 선보였지만 골대를 맞았다. 이어진 뎀벨레의 슈팅도 골대를 살짝 벗어났다.

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결국은 음바페였다. 전반 45분 코너킥, 올리세의 짧은 연결을 받은 뎀벨레가 음바페를 봤다. 음바페는 사각에서 수비수를 제친 뒤에 환상적인 마무리에 성공했다. 음바페다운 득점이었다.

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후반 8분 프랑스가 간격을 벌렸다. 올리세가 페널티박스 정면으로 치고 달리다가 바르콜라에게 완벽한 패스를 내줬다. 바르콜라가 강력한 슈팅으로 스웨덴의 골망을 흔들었다.

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음바페가 경기를 끝냈다. 후반 29분 또 음바페였다. 음바페는 올리세의 절묘한 패스를 받아서 깔끔한 슈팅으로 마무리했다. 프랑스가 우승 후보다운 경기력을 증명했다. 프랑스는 음바페, 올리세 같은 주요 선수들에게 휴식을 부여하면서 경기를 마무리했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com