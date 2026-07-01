[오피셜]'충격' 홍명보와 동병상련! 쿠만 네덜란드 감독 전격 사임…두 번의 임기, 그리고 실패→"조기 탈락 실망스럽다"

로날드 쿠만 네덜란드 대표팀 감독. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]네덜란드축구협회(KNVB)가 로날드 쿠만 대표팀 감독과 결별한다. 쿠만은 대표팀 감독직에서 사임했다.

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KNVB는 1일(한국시각) 계약 만료를 앞둔 쿠만 네덜란드 대표팀 감독 계약을 연장하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 쿠만 감독은 2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵에서 네덜란드 대표팀이 탈락한 다음날 대표팀 감독직 사임을 발표했다.

네덜란드는 지난달 30일 32강 토너먼트에서 승부차기 끝에 모로코에 패하며 탈락했다. 이로써 쿠만은 네덜란드 대표팀 감독으로서 두 번째 임기를 마무리하게 됐다. 쿠만의 상황은 홍명보 전 한국 대표팀 감독과도 유사하다. 홍 감독도 대표팀 감독으로서 두 번째 월드컵 도전에 나섰지만, 조별리그 탈락이라는 실패를 겪었고, 결국 사임하게 됐다.

쿠만은 2018년 초 첫 번째 네덜란드 대표팀 감독 임기를 시작했고, 2020년 중반까지 팀을 이끌었다. 이후 2023년 초 두 번째 임기를 시작했다.

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쿠만은 "지금의 코칭스태프, 선수단과 오랫동안 강도 높게 일해왔기에 이런 결정을 내리는 것은 쉽지 않았다"며 "나는 감사한 마음을 가지고 있으며, 내가 두 차례 대표팀 감독을 맡았던 기간 주변의 모든 사람들이 보여준 헌신에 대해 큰 감사를 전하고 싶다"고 말했다.

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또 쿠만은 "물론 우리의 월드컵이 이렇게 일찍 끝난 것은 매우 실망스러운 일이다"며 "하지만 시간이 지나 이 일을 받아들이고 돌아보게 된다면, 나는 무엇보다 우리가 함께했던 멋진 순간들을 기억하게 될 것이다"고 전했다.

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나이젤 더 용 네덜란드축구협회 기술이사는 쿠만의 결정을 존중한다고 밝혔다.

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더 용은 "로날드는 지난 몇 년 동안 확신을 가지고 헌신했고, 네덜란드 대표팀에 중요한 기여를 했다. KNVB를 대표해 그에게 진심으로 감사하고 싶다"며 "월드컵 이후 예정됐던 평가 작업은 이미 시작됐다. 그 과정에서 우리는 대표팀 감독 자리에 대해서도 검토할 것이다"고 밝혔다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com