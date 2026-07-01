대한민국 풋살구장 인증제 TFT, 첫 회의 개최

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대한민국 풋살구장의 안전과 품질 기준을 만들기 위한 첫걸음이 시작됐다.

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한국풋살연맹과 ㈜리본코퍼레이션랩은 지난달 30일 대한체육회 소회의실에서 '대한민국 풋살구장 인증제 TFT 첫 회의'를 개최하고, 풋살구장 개선과 인증체계 구축을 위한 본격적인 논의에 들어갔다.

이번 프로젝트는 국내 풋살구장의 현황을 체계적으로 파악하고, 이용자 안전과 시설 품질을 높이기 위한 인증 기준을 마련하는 데 목적이 있다. 현재 풋살은 생활체육 현장에서 빠르게 성장하고 있지만, 구장 규모, 안전 설비, 바닥재, 운영 관리 기준 등은 시설별로 차이가 있어 표준화와 제도적 관리의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 한국풋살연맹과 리본코퍼레이션랩은 풋살 참여자들이 안심하고 이용할 수 있는 구장 환경을 조성하기 위해 전문가 중심의 TFT를 구성했다. 이번 회의에는 대한체육회 스포츠개혁위원장 김로한, 대한축구협회 성인축구팀장 백수암, 한국건설생활환경시험연구원 센터장 양인규, 에스빌드 부사장 조정래, 루트그린 이사 최우석, 용산 아디다스 더베이스 대표 최창덕 등 전문가들이 함께했다. 리본코퍼레이션랩 김학인 대표와 과학기술대학교 연구진, 책임연구원 서희정 박사도 참여해 풋살구장 인증제의 연구 방향과 현장 적용 방안을 공유했다.

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회의에서는 풋살구장 인증제의 필요성과 추진 배경, 민간 풋살구장 운영사의 참여 유도 방안, 풋살장 표준화와 문화체육관광부·대한체육회 등 관계기관과의 협력 방향, 국내외 스포츠시설 인증제 사례 분석, 안전·검증·인증·등급·관리 체계 구축 방안 등에 대해 논의됐다.

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한국풋살연맹 김대길 회장은 "전국 곳곳에 많은 풋살장이 운영되고 있지만, 참여자들이 구장의 안전성과 품질 정보를 한눈에 확인하기는 쉽지 않다"며 "이번 프로젝트는 흩어져 있는 풋살구장 정보를 체계화하고, 풋살 참여자들이 믿고 갈 수 있는 구장 기준을 만들어가는 첫 작업"이라고 말했다. 김학인 대표도 "누군가는 시작해야 할 일이라면, 그 시작과 도전은 결코 헛되지 않다고 생각한다"며 "조금은 느리더라도 스텝 바이 스텝으로 현장의 목소리와 전문가 의견을 바탕으로 단계적으로 추진해 나가겠다"고 했다.

한국풋살연맹과 리본코퍼레이션랩은 이번 TFT 첫 회의를 시작으로 풋살구장 현황조사, 한국형 풋살구장 표준화 기준 마련, 현장 검증, 전문가 자문, 제도화 방향 검토 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com