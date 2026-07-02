[월드컵 전반 리뷰]'이대로 끝나면 또 이변' 디아라 선제골 폭발! 세네갈, 벨기에에 1-0 리드..'16강이 보인다'

Senegal's Habib Diarra (21) celebrates scoring their first goal with Ismail Jakobs, right, during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)

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[스포츠조선 노주환 기자]이변의 가능성이 보인다. 세네갈이 벨기에 상대로 전반전에 앞섰다. 1-0.

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세네갈이 2일(한국시각) 미국 시애틀 스타디움에서 벌어진 벨기에와의 2026년 북중미월드컵 32강전서 전반전을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. 경기 내용과 결과에서 모두 세네갈이 벨기에에 앞섰다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 1, 2026 Belgium players pose for a team group photo before the match REUTERS/Agustin Marcarian

벨기에는 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 데 케텔라레, 2선에 도쿠-데 브라위너-트로사르, 수비형 미드필더로 틸레망스-바나켄, 포백에 데 카이퍼르-테아테-메헬레-카스타뉴, 골키퍼 쿠르트와를 배치했다.

세네갈은 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 마네-이스마일라 사르-일리만 은디아예, 허리에 파페 게예-이드리사 게예-하비브 디아라, 포백에 자콥스-니아카테-시스-디아타, 골키퍼 디아우를 세웠다.

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벨기에가 경기 초반부터 주도권을 잡아가는 듯 했지만 볼 연계가 매끄럽지 않았다. 세네갈의 촘촘한 수비벽 사이에서 패스 연결이 끊어졌다. 위협적인 장면이 마무리로 연결되지 않았다. 세네갈은 전체 라인을 적절히 유지하면서 맞대응했다. 세네갈은 전반 13분 사르의 결정적인 슈팅이 골대를 때려 아쉬움이 컸다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 1, 2026 Senegal players pose for a team group photo before the match REUTERS/Albert Gea

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벨기에 보다 경기 템포를 좀더 끌어올린 세네갈이 전반 25분 선제골을 가져갔다. 사르의 헤더가 골대를 때리고 나온 걸 디아라가 빠르게 반응해 오른발로 차 넣었다.

전반 30분, 한 관중이 난입해 일시적으로 경기가 중단됐다.

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0-1로 끌려간 벨기에는 좀처럼 견고한 상대 수비라인을 뚫지 모했다. 벨기에의 공격 템포와 패턴이 너무 단조로웠다. 세네갈 수비라인에 균열을 주기에는 예리함이 떨어졌다. 벨기에는 전반 45분 더 카이프러의 중거리슛이 세네갈 수문장의 선방에 막히기도 했다. 세네갈이 1-0으로 리드한 가운데 전반전이 끝났다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com