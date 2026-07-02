"돈뱉고 나가!" 대한민국 대표팀 참담한 귀국. 일본은 축제 그 자체였다. 700명 환영인파+역대급 취재진. 日 축구팬들 "감사합니다" 연호

사진출처=스포츠닛폰

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 한 축구 팬이 홍명보 전 감독을 비판하는 피켓을 들고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 류동혁 기자] 침통했던 대한민국의 귀국길.

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선수들은 모두 귀국하지 못했다. 8명씩 찢어져서 귀국길에 올랐다. 한국 축구의 분노한 축구 팬의 절규가 인천공항을 가득 채웠다.

홍명보 전 대한민국 월드컵 대표팀 감독은 분노한 축구 팬의 거센 비판을 들어야 했고, 김민재 이강인 등 대표팀 주축 선수들은 참담한 표정으로 공항을 빠져나와야 했다.

일본은 완전히 달랐다. 축제 분위기였다. 약 700명의 환영인파가 몰렸고, 100여명의 취재진이 인산인해를 이뤘다.

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일본 주요 스포츠 전문매체들은 일본 월드컵 대표팀의 금의환향을 대서특필했다.

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스포니치는 2일 '2026년 북중미월드컵 32강전에서 탈락한 일본 국가대표팀이 2일 본국으로 돌아왔다. 선수단은 미국 텍사스 휴스턴에서 3편에 나눠탔고, 일본 도쿄 나리타 공항과 하네다 공항에 순차적으로 도착했다'며 '다케후사 코보, 사노 카이슈, 우에다 아야세 등 일본 대표팀 12명의 선수들이 도착 게이트에 나타났을 때 축구 팬은 일본 국가대표팀의 응원가를 부르며 열렬히 환영했다. 모두가 지나갈 때 일본 대표팀 감사합니다라는 목소리가 울려 퍼지기도 했다'고 보도했다. 또 '축구 팬은 케이토, 아야세 같은 대표팀 핵심 선수들의 이름을 외치면서 응원했다'고 덧붙였다.

일본은 이번 북중미월드컵에서 네덜란드와의 무승부, 알제리를 4-0으로 대파하면서 32강에 진출했고, 브라질과의 32강전에서 혈투 끝에 1-2로 패했다.

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하지만, 이번 대회 내내 강력한 임팩트를 보여줬고, 대회 최고의 다크호스로 평가받았다.

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네덜란드와 브라질 언론은 일본에 대해 '매우 까다로운 팀이고 특유의 팀 컬러를 정립한 이기기 정말 쉽지 않은 팀이다. 이번 대회 가장 과소평가된 팀'이라는 평가를 내렸다.

이 매체는 '8년간 국가대표팀 지휘봉을 잡았던 모리야스 감독은 1년 동안 대표팀 지휘봉을 더 잡을 확률이 높다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com