[오피셜]대박! 이을용 삼부자 모두 유럽 진출! 장남은 오스트리아, 차남은 독일로....이승준, 독일 3부 자르브뤼켄 '전격 이적'

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[스포츠조선 박찬준 기자]이을용 전 경남 감독의 차남인 이승준이 독일 무대를 밟는다.

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용인FC는 '2026시즌 임대 선수로 활약한 이승준이 독일 3부리그(Liga 3) 소속 FC 자르브뤼켄으로 이적한다'고 밝혔다.

이승준은 올 시즌 원소속팀인 코르파칸SC에서 1년 임대 형식으로 용인FC에 합류했다. 빠른 스피드와 적극적인 움직임을 앞세운 이승준은 U-22 자원으로서 꾸준히 출전 기회를 얻었다. 전반기 동안에만 3골을 기록하는 등 팀의 핵심 공격수로 활약했다.

이승준을 향해 자르브뤼켄이 관심을 보였다. 자르브뤼켄의 아르기리오스 야니키스 감독은 1860뮌헨 감독 시절부터 이승준 영입을 원했다. 새 시즌을 앞두고 공격진 보강을 노렸고, 다시 한번 이승준 영입을 추진했다.

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이승준은 꿈이었던 유럽 진출에 강한 의지를 보였다. 용인FC는 선수의 미래와 커리어 발전을 최우선으로 고려해 이적을 결정했다. 단기적인 전력 손실보다 선수의 성장 가능성과 꿈을 존중하는 것이 중요하다고 판단했다.

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구단은 이승준이 더 큰 무대에서 경험을 쌓고 경쟁력을 키울 수 있도록 적극 협조했으며, 이번 이적이 선수 개인뿐 아니라 한국 축구 유망주들의 해외 진출 사례로도 의미를 가질 것으로 기대하고 있다.

김진형 용인FC 단장은 "이승준 선수는 올 시즌 U22 자원으로 팀에 큰 활력을 불어넣으며 의미 있는 활약을 펼쳤다"며 "선수 본인이 오랫동안 꿈꿔왔던 유럽 무대 진출 기회를 얻게 된 만큼 구단도 그 도전을 응원하기로 했다. 독일에서 더욱 성장해 한국 축구를 대표하는 선수로 발전하길 기대한다"고 밝혔다.

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이승준 역시 "용인FC에서 뛰며 많은 경험과 자신감을 얻을 수 있었다"며 "구단이 제 꿈을 존중해주고 새로운 도전을 지원해준 것에 감사드린다. 독일 무대에서 더 성장한 모습으로 보답하겠다"고 소감을 전했다.

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이을용 삼부자는 모두 유럽진출에 성공했다. 2002년 한-일월드컵 4강 신화의 주역이었던 이 감독은 현역 시절 튀르키예 트라브존스포르에서 뛰었다. 그의 장남 이태석은 지난해부터 오스트리아의 명문 아우스트리아 빈에서 뛰고 있다. 이태석은 오스트리아 리그 최고의 풀백으로 평가받으며 2026년 북중미월드컵에도 참가했다.

유소년 시절 이태석보다 더 높은 평가를 받았던 이승준 역시 독일 진출에 성공했다. 이승준은 3부부터 차례대로 단계를 밟아 1부 무대에 도전할 계획이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com