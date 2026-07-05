월드컵 역사에 남을 최악의 경기, "음바페 상대 선수에게 대놓고 욕설"...팬들까지 분노 폭발, "심판 제정신이야?" 비판

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]최악의 판정과 최악의 태도, 월드컵 역사에 남을 경기였다.

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프랑스는 5일 오전 6시(한국시각) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 1대0으로 승리했다.

조별리그 포함 전승 행진을 통해 16강에 오른 프랑스는 파라과이를 손쉽게 제압할 것이라 여겨졌다. 하지만 경기는 예상과 다르게 흘러갔다. 파라과이의 지나친 반칙, 이를 지적하지 않는 판정까지 얽히며 프랑스가 고전했다.

AFP연합뉴스

파라과이는 이날 경기 거친 수비로서 프랑스를 대놓고 막고자 했다. 전반 39분엔 마티아스 갈라르사가 킬리안 음바페를 팔꿈치로 위협했다. 후반 32분엔 후안 카세레스의 발길질이 음바페를 향했다. 다만 카드는 없었다. 일기즈 탄타셰프 주심은 이런 파라과이의 행동을 묵인했다. 이후에도 파라과이는 음바페의 페널티킥 득점 당시 스팟을 파놓는 등 기행을 일삼았다.

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선수들도 격하게 반응할 수밖에 없었다. 음바페는 일명 '비니시우스 룰', 입 가리고 말하기 금지 규정을 어기지 않기 위해 방송에 대놓고 얼굴이 잡혔음에도 상대를 향한 거친 욕설을 쏟아냈다. 음바페는 경기 후 인터뷰에서 "어떤 경기 양상이 펼쳐질지 알고 있었다. 필요하다면, 우리도 그렇게 거칠게 플레이할 수 있었다. 그들은 우리가 턱시도를 입고 나타날 거라고 생각했지만, 우린 그렇지 않았다"고 했다.

AFP연합뉴스

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은퇴한 선수들의 반응도 마찬가지였다. 티에리 앙리는 "축구가 승리했다. 파라과이에 대해서는 말하지 않겠다"고 했다. 즐라탄 이브라히모비치도 "내가 이런 경기를 뛴다면 퇴장을 4번 정도 받았을 것"이라며 자신은 가만히 있지 않았을 것이라 주장했다. 조 하트는 "그들이 우리 팀 선수였다면, 당장 경기장에서 끌어냈을 것이다"고 지적했다.

팬들은 주심이었던 탄타셰프에게 비난을 쏟아냈다. 일부 팬들은 개인 SNS에 "제정신인가", "당신은 월드컵에 있을 자격이 없다"며 맹비난을 남기기도 했다.

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영국의 BBC는 '파라과이는 프랑스를 그런 반칙으로 유인하려고 했다. 거의 성공할 뻔했지만, 프랑스는 정정당당하게 경기를 운영했다'며 '파라괴이는 더러운 술수를 부렸다. 그럼에도 프랑스는 파라과이의 거친 전술을 극복할 방법을 찾아냈다'고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com