대부도서 숨진 채 발견된 故 조금산..벌써 9주기

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 고(故) 조금산이 세상을 떠난 지 9년이 됐다.

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고 조금산은 2017년 7월 5일 향년 54세로 생을 마감했다. 당시 경기 안산시 대부도 해안가에 세워진 차량 안에서 숨진 채 발견됐으며, 별도의 유서는 남겨지지 않은 것으로 알려졌다.

1984년 KBS 개그콘테스트를 통해 연예계에 첫발을 내디딘 그는 김한국, 이봉원, 임미숙 등과 함께 데뷔하며 얼굴을 알렸다. 이후 '유머 1번지', '쇼 비디오 자키' 등 인기 코미디 프로그램에서 활약하며 1980년대를 대표하는 코미디언으로 자리매김했다.

조금산을 상징하는 유행어는 단연 "반갑구만, 반가워요"였다. KBS '유머 1번지'의 '물장수' 코너에서 탄생한 이 인사말은 전국적인 유행을 일으켰고, 수십 년이 지난 뒤에도 tvN 드라마 '응답하라 1988'에서 등장인물들이 따라 하며 다시 한번 대중의 관심을 받았다.

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방송뿐 아니라 스크린에서도 활약했다. 영화 '우뢰매 6', '슈퍼 홍길동 3', '골목대장 형래와 검은 망또' 등에 출연하며 활동 영역을 넓혔고, 이후 미국 로스앤젤레스에서 홈쇼핑 쇼호스트로 일한 뒤 귀국해 뮤지컬 무대에도 도전하는 등 다양한 활동을 이어갔다.

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지난 5월에는 생전 절친이었던 최양락이 채널 '알딸딸한 참견'에서 고인을 떠올리며 "하늘에서는 행복하게 지냈으면 좋겠다"고 말해 많은 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577 0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588 9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가 상담을 받을 수 있습니다.

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tokkig@sportschosun.com