이하늘 "네 두 달치 월급, 난 하루에 벌어"...곱창집 신고 1000건 테러에도 여유

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이하늘이 자신을 향한 악성 댓글에 대해 강도 높은 발언을 쏟아내며 정면 대응에 나섰다.

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4일 이하늘의 유튜브 채널에는 '나처럼 늙지 않겠다고?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 이하늘은 자신을 향해 "난 저렇게 늙지 말아야지" 등의 댓글을 남기는 악플러들을 언급하며 "여기 와서 그런 댓글이나 악플 다는 시간에 나가서 공부하고 돈 벌어"라고 말했다.

이어 그는 "이런 데 와서 악플 달면 너는 나처럼 못 늙는다. 절대 성공 못한다. 내가 예언해주겠다"며 "앞으로 너는 평생 가난에 찌들어서 살 거다"라고 강한 어조로 말했다.

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그러면서 자신의 지난 활동과 현재 상황에 대한 자부심도 드러냈다.

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이하늘은 "나는 음악적으로도 30년 활동하면서 성공했고 1등도 여러 번 찍어봤다"며 "지금 하고 있는 사업과 장사도 성공했다"고 밝혔다.

이어 "처음에 재용이랑 뭐 좀 한번 해볼까 하고 시작했는데, 미안한데 오늘 하루에도 네 두 달치 월급을 번다"며 "이 정도면 성공한 거다. 나보다 돈 많고 잘 사는 사람들도 있지만 나는 내 인생에서 이 정도면 됐다"고 말했다.

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영상에는 또 다른 악플러가 "신고나 넣어야겠다"는 댓글을 남긴 장면도 담겼다.

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이에 이하늘은 "그러니까 네가 인생에 할 수 있는 게 이런 거다. 얼마나 짜치냐"라고 응수했다.

이어 "그래서 뭐 우리 가게가 흔들리냐"며 "우리 가게 신고가 1000건이 넘게 들어왔다. 그런데 아무런 일도 일어나지 않았다. 자기들끼리 섀도우 복싱 한 거다. 한 번도 안 맞았다"고 주장했다.

이하늘은 이번 영상을 통해 악성 댓글과 신고를 이어가는 일부 네티즌들을 향해 불편한 심경을 거침없이 드러냈다.

한편 이하늘은 현재 서울 은평구 소재 곱창집을 운영하고 있다.

shyun@sportschosun.com