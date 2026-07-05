아시아 출신 주심, 역대급 참사! "파라과이 선수 당장 끌어냈을 것" '수치, 창피, 음모' 분통 봇물…음바페의 '참교육'

Paraguay and France players argue apst Uzbek referee Ilgiz Tantashev during the 2026 World Cup round of 16 football match between Paraguay and France at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on July 4, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 4, 2026 Referee Ilgiz Tantashev reacts with France's Kylian Mbappe after players clash REUTERS/Dylan Martinez

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 4, 2026 France's Kylian Mbappe remonstrates with referee Ilgiz Tantashev IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]파라과이의 '더티 축구'에 비판이 쏟아지고 있다.

Advertisement

영국의 'BBC'는 5일(이하 한국시각) '프랑스는 파라과이의 '수치스럽고', '창피한' 음모에서 살아남았다'고 보도했다. 잉글랜드 전 골키퍼 조 하트는 'BBC'를 통해 "파라과이 선수들은 정말 형편없었다. "만약 그들이 우리 팀 선수였다면, 당장 경기장에서 끌어냈을 것"이라고 분노했다.

프랑스는 이날 미국 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 16강전에서 파라과이를 1대0으로 꺾고, 8강에 올랐다. 킬리안 음바페는 후반 25분 데지레 두에가 얻은 페널티킥을 침착하게 성공시켰다. 이번 대회 7호골을 기록한 그는 아르헨티나 리오넬 메시와 득점왕 부문 공동 선두로 다시 나섰다. 월드컵 통산 득점도 19골로 늘리며 이 부문 1위인 메시(20골)를 한 골 차로 따라붙었다.

그러나 파라과이의 비신사적인 플레이가 도마에 올랐다. 이날 경기의 휘슬은 아시아 우즈베키스탄 출신의 일기즈 탄타셰프 주심이 잡았다. 하지만 거친 플레이로 일관한 파라과이 선수에게는 단 한 장의 옐로 카드를 꺼내들지 않았다. 반면 이에 대응한 프랑스 선수들은 3장의 옐로카드를 받았다.

Referee Ilgiz Tantashev of Uzbekistan gestures during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

epa13087719 Referee Ilgiz Tantashev (C) comes between Diego Gomez of Paraguay (L) and Kylian Mbappe of France (2-R) during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Paraguay against France, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 04 July 2026. EPA/WILL OLIVER

Advertisement

'BBC'는 '안드레스 쿠바스는 아드리앙 라비오와 거칠게 충돌했지만 경고를 받지 않았다. 후안 호세 카세레스는 음바페에게 발길질을 했지만, 이 역시 아무런 징계를 받지 않았다'며 '놀랍게도 프랑스의 마누 코네, 브래들리 바르콜라, 마이클 올리세는 모두 경고를 받았지만, 파라과이 선수 중에서는 단 한 명도 경고를 받지 않았다. 심지어 파라과이가 경기를 추격하던 중 가브리엘 아발로스가 다요 우파메카노의 복부를 팔꿈치로 가격했을 때조차도 경고를 받지 않았다'고 꼬집었다.

Advertisement

잉글랜드 국가대표 출신 미카 리차즈는 "그 모습을 보는 건 정말 창피했다. 파라과이는 그보다 훨씬 나은 팀이다. 수비가 워낙 좋았는데 굳이 이런 어처구니없는 행동을 할 필요가 없었다"고 밝혔다.

디디에 데샹 프랑스 감독은 경기 후 기자회견에서 "상대편 벤치에서 나온 몇몇 모욕적인 발언은 없었으면 좋았을 것"이라고 말했다. 음바페는 "우리도 '어글리'한 축구를 할 줄 안다. 파라과이는 우리가 턱시도를 입고 나타날 거라고 생각했지만, 우리는 준비가 돼 있었다. 경기에서도 우리는 그들보다 나았다"며 "그게 그들의 축구 스타일이다. 경기를 하는 데 옳고 그른 방식이 없다. 그들은 그런 식으로 우리를 이기려고 했지만, 우리가 이겼다"고 강조했다.

Referee Ilgiz Tantashev, of Uzbekistan, a yellow card to a member of the Paraguayan team after the end of the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton)

Advertisement

음바페는 경기 시작부터 집중 견제를 받았지만 침착함을 유지했다. 파라과이의 도발적인 전술을 경기장에서 웃어넘기는 모습을 보였다.

Advertisement

조 하트는 "음바페가 이번 경기에서 보여준 모습이 정말 마음에 들었다. 파라과이 선수들은 경기 시작부터 그를 집중 공격했다. 그가 선수들을 비웃었을 때는 오만하게 굴어도 괜찮았다. 나는 절대 그런 식으로 축구를 하고 싶지 않다. 심판은 어떤 상황에서도 도움을 주지 않았다. 90분 동안 파라과이 선수 중 단 한 명도 경고를 받지 않았다는 사실이 놀랍다"고 덧붙였다.

프랑스는 10일 모로코와 8강전을 치른다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com