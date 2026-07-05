대한민국에서 손흥민 부상 당한 수준...2년 연속 '4강 도전' 악재 등장, 모로코 핵심 공격수 "심각한 통증 호소", 8강 상대는 '음바페의 프랑스'

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[스포츠조선 이현석 기자]4강에 다시 도전하는 모로코에 악재가 발생했다.

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모로코는 5일(한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 벌어진 캐나다와의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 3대0으로 승리했다.

모로코는 이번 승리로 8강에 올랐다. 가장 먼저 16강을 통과한 모로코는 2022년 카타르 대회에 이어 두 대회 연속 8강 무대를 밟았다. 카타르 대회에서 모로코는 아프리카 국가로서는 처음으로 4강 진출에 성공한 바 있다. 모로코의 8강 맞대결 상대는 프랑스다.

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모로코는 이날 경기 빠르게 상대인 캐나다를 제압하지 못했다. 전반까지 무너지지 않은 '0'의 균형, 후반에서야 득점이 터졌다. 후반 5분 하키미의 패스를 우나히가 마무리해 골망을 흔들었다. 한 번 터진 득점 기세를 이어갔다. 후반 37분 브라힘 디아스의 패스를 우나히가 다시 한번 마무리하며 멀티골을 터트렸다. 쐐기는 후반 추가시간 라히미의 득점으로 박았다. 3골 차 완승을 거뒀다.

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다만 모로코는 8강 상대 프랑스를 마주하면서 웃을 수 없다. 대형 공백이 발생했다. 모로코는 이날 주전 공격수인 이스마엘 사이바리가 경기 시작 20분 만에 심한 통증을 호소했다.

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글로벌 스포츠 언론 골닷컴은 '사이바리는 통증을 호소하며 경기장을 떠났다. 경기 내내 오른쪽 허벅지를 움켜쥐다가 결국 더 이상 경기를 뛸 수 없다고 선언했다. 사이바리는 대회에서 모로코 대표팀의 핵심 선수 중 한 명으로 활약하며 토너먼트 이전까지 3골을 기록했다. 그의 부재는 모로코의 우승 희망에 큰 타격을 줄 것이다'고 전했다.

사이바리의 공백은 모로코의 공격에도 큰 타격이다. 조별리그부터 32강까지 3골을 터트린 사이바리의 활약이 모로코의 상승세를 견인했다. 사실상 한국으로 따지면 손흥민급의 득점원이 빠진 셈이다. 브라힘 디아스 등 공격 작업을 대체해줄 자원들은 있지만, 사이바리의 결정력을 고려하면 막강한 전력의 프랑스전을 앞두고 사이바리가 빠진 점은 정말로 뼈아프다. 4강 진출을 노리는 모로코에게는 최악의 부상 악재가 찾아온 셈이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com