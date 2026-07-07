"한국 축구 미래, 특정 단체·세력에 맡길 수 없다" 한국 축구 긴급 토론회 개최

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 북중미월드컵 조별리그 탈락을 계기로 커진 한국 축구 쇄신 목소리를 구체화 하는 자리가 마련됐다.

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정연욱 의원(국민의힘)이 주최한 한국 축구 긴급 토론회가 6일 국회 의원회관 제2간담회의실에서 개최됐다. 정 의원의 좌장을 맡은 이날 토론회에는 김현희 전 제주 SK 단장과 유상건 한국스포츠미디어학회 회장(상명대 스포츠ICT융합학과 교수), 안치준 한국프로축구연맹 리그운영본부장 등이 토론자로 참석했으며, 이승훈 문화체육관광부 체육정책과장, 이용수 대한축구협회 부회장 등이 배석했다.

정 의원은 이날 토론회에서 "한국 축구 실패는 홍명보 감독의 지휘 역량 문제, 축구협회의 고질적인 '카르텔' 논란 때문일 수도 있을 것"이라며 "일방적인 마녀사냥식 분노 표출은 지양하고 진정한 해법을 찾아야 한다"고 강조했다.

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김현희 전 단장은 "선수로서, 기업으로서 큰 성과를 남긴 사람이 좋은 리더라고 할 수 없다. 과거 행적을 토대로 납득할만한 판단과 결정을 한 분을 좋은 리더로 뽑아야 한다"며 "대표팀에만 집중해왔던 축구협회는 지도자, 심판 등 저변을 확대하고 산업을 넓혀나가야 한다"고 지적했다. 이용수 부회장은 "짧은 기간 다음 집행부를 선정하고 물러나는 역할을 해야 하는데 다음 집행부, 또 현 직원들과 함께 잘 정리해서 다음 일을 잘 진행할 수 있도록 의견을 잘 정리해 전달하겠다"고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com