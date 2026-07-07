"충격" 선수는 죄가 없다, 월드컵 역사 뒤흔든 '징계 유예' 논란→벨기에 감독 깜짝 고백 "경기 후 얘기 나눠, 발로건 잘못 아니다"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]선수는 죄가 없었다. 논란을 키우고, 이익만을 고려한 문제적인 인물들이 야기한 사태였다.

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벨기에는 7일(한국시각) 미국 시애틀 스타디움에서 열린 미국과의 2026년 북중미월드컵 16강 경기에서 4대1로 승리했다. 이번 승리로 벨기에는 8강에 오르며 스페인과 4강 진출을 다투게 됐다.

벨기에는 이날 시종일관 미국을 괴롭히며 대승을 거뒀다. 샤를 데 케텔라에르의 멀티골, 한스 바나켄의 환상적인 중거리포, 로멜루 루카쿠의 쐐기골까지 터졌다. 미국이 말릭 틸먼의 득점으로 한 골을 만회하기도 했으나, 벨기에를 상대하기에는 역부족이었다.

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축구 팬들의 통쾌함이 더해졌다. 미국은 이날 경기 논란의 중심이었다. 문제의 주인공은 플로린 발로건, 발로건은 지난 32강 당시 퇴장을 당하며 이날 경기 출전이 불가했다. 문제는 국제축구연맹(FIFA)의 결정이었다. 징계위원회가 재량을 발휘해 제재를 검토, 조정할 수 있도록 한 규정 제27조를 적용하며 출전 정지 징계를 1년 유예했다. 도널트 트럼프 미국 대통령의 외압 논란이 제기됐다. 잔니 인판티노 FIFA 회장의 부인에도 논란은 꺼지지 않았다.

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이런 상황 속에서 미국의 패배는 월드컵을 바라는 팬들이 가장 원하는 결과였다. 더욱이 마우리시오 포체티노 감독이 발로건을 선발로 내세우며, 발로건의 활약으로 미국이 승리했다면 더 많은 비판이 양산될 수 있었다. 하지만 결과는 벨기에의 압승이었다.

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다만 루디 가르시아 벨기에 감독은 경기 후 발로건을 옹호했다. 선수는 이번 결정에서 아무런 역할도 하지 않았다고 밝혔다. 그는 경기 후 발로건이 다가오자 대화를 나누는 것을 주저하지 않는 모습이었다. 그는 "발로건이 나에게 와서 이야기 해줬다. 정말 고마웠다. 그의 잘못도 아니고, 비난받을 사람도 그가 아니라고 말해줬다. 나에게 말을 걸어준 그의 태도에 감사하다"고 했다.

한편 발로건은 이날 경기 논란을 의식해서인지 거의 활약하지 못했다. 슈팅 3회, 경합 성공도 3회에 그치며 그간 경기에서 보여주던 영향력을 거의 보여주지 못하며 경기를 마쳤다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com