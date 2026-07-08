'2026 홍천과 함께하는 경기도 U-12 상비군 선발전 with MPS' 성황리 마무리

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홍천군체육회와 ㈜리본코퍼레이션랩이 주최·주관한 '2026 홍천과 함께하는 경기도 U-12 상비군 선발전 with MPS'가 성공적으로 마무리됐다.

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이번 행사는 3일부터 5일까지 3일간 강원특별자치도 홍천군 일원에서 진행됐다. 경기도 유소년 축구팀 총 104개 팀이 참가한 대규모 유소년 축구 행사로, 선수들에게 실전 경기 경험을 제공하는 동시에 유소년 성장지원 솔루션 MPS를 현장에 결합해 단순 축구 경기를 넘어 선수 성장관리형 스포츠 이벤트로 운영됐다는 평가를 받았다. 참가팀 중 29개 팀, 총 453명의 선수를 대상으로 MPS 성장지원 프로그램이 진행됐다. 팀별 MOU 포토존과 MPS 광고를 설치해 참가팀의 현장 참여감과 브랜드 경험을 높였다.

주최 측은 경기장별 운영관리, 의료지원, 폭염 대응 체계, 방역과 선수 이동 및 대기 동선 등을 사전에 준비했으며, 기간 중 운영 관련 민원 없이 행사를 마쳤다. 폭염 상황을 고려한 대기 및 안내 시스템, 의료지원 체계, 현장 스태프 배치가 원활하게 이뤄지며 참가팀과 학부모로부터 긍정적인 반응을 얻었다. 안성 비룡초등학교 김재원 선수의 아버지 김동섭씨는 "아이의 축구 실력뿐 아니라 성장 상태와 부상 예방 요소까지 확인할 수 있어 의미 있었다", "평소 알기 어려웠던 선수의 신체 상태와 멘탈관리와 키와 관련한 성장 가능성을 설명받을 수 있어 만족스러웠다"는 반응을 보였다.

경기도 지도자협의회 부회장을 맡고 있는 화성시 U-12 김태진 감독은 이번 행사에 대해 "많은 유소년 선수들이 실전 경기를 통해 경험을 쌓고, 동시에 MPS를 통해 자신의 현재 상태를 확인할 수 있었다는 점에서 의미가 크다"며 "선수 육성 현장에 실질적으로 도움이 되는 프로그램으로 발전 가능성이 충분하다"고 말했다. 홍천군체육회 신은섭 회장도 "국내 최대 규모 유소년 축구 행사가 홍천에서 안정적으로 운영됐고, 선수단과 학부모, 지도자들이 지역을 방문하며 스포츠를 통한 지역 활력에도 기여했다"며 "앞으로도 홍천이 유소년 스포츠 행사와 스포츠관광의 중심지로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 협력하겠다"고 밝혔다.

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㈜리본코퍼레이션랩 김학인 대표는 "이번 행사는 단순한 유소년 축구행사가 아니라, 경기 경험과 성장 데이터를 결합한 새로운 형태의 유소년 스포츠 행사였다. 학부모, 지도자, 경기도 지도자협의회, 홍천군체육회 모두가 이번 행사에 대해 긍정적인 반응을 보였고, 향후 지속적인 행사로 이어가자는 공감대도 형성됐다"며 "리본코퍼레이션랩은 앞으로도 유소년 선수들이 안전하고 체계적인 환경에서 성장하고 스포츠를 통한 지역경제 활성화를 위한 프로젝트를 홍천군과 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.

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경기도축구협회(회장 이석재)는 경기도 U-12 상비군 선발전을 연 2회 운영하며, KFA 골든에이지를 대체하는 프로젝트를 통해 유소년 우수선수 선발 육성에 지속적으로 투자를 아끼지 않는다는 계획이다. 이번 운영 성과를 바탕으로 홍천군체육회, 경기도U-12축구지도자협의회, MPS 등 관계 기관과 협력해 지속 가능한 유소년 축구 성장지원 행사를 이어갈 계획이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com