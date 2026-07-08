PK 날리고 엉엉 또 울었다! 축구의 신 아닌 울보 메시로 변질…"분노와 괴로움 남아 있어" 아르헨티나 극적 역전승

눈물 흘리는 리오넬 메시. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]리오넬 메시가 또 울었다. 페널티킥 실패에 대한 부담이 컸기 때문이다. 아르헨티나는 극적인 역전승을 거두며 8강에 진출했다.

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스페인 문도데포르티보는 8일(한국시각) '메시는 골과 도움을 기록하며 승리의 주역이 됐지만, 전반전에 놓친 페널티킥을 끝내 잊지 못했다'고 보도했다.

메시는 월드컵에서 역사를 써 내려가고 있다. 아르헨티나는 이집트를 상대로 극적인 역전승을 거뒀고, 메시는 다시 한번 득점과 도움을 기록하며 승리에 크게 기여했다. 주장 메시는 승리를 자축하는 순간 끝내 눈물을 흘렸다. 그 이유는 바로 전반전에 실축한 페널티킥 때문이었다.

메시는 경기 후 인터뷰에서 "페널티킥을 또 놓친 것에 대한 분노와 괴로움이 계속 남아 있었다"며 "그 순간 페널티킥을 성공시켰다면 경기 흐름은 완전히 달라졌을 것"이라고 말했다.

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메시는 상대 골키퍼의 선방으로 어려운 승부를 했다고 주장했다.

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메시는 "우리는 좋은 경기를 하고 있었고, 개인적인 부분을 떠나 팀 차원에서도 여러 차례 결정적인 기회를 만들었다"며 "하지만 상대 골키퍼가 믿기 어려운 선방들을 해냈다"고 전했다.

아르헨티나는 앞선 카보베르데전과 마찬가지로 또 한 번 위기를 극복해 냈다. 메시는 팀의 정신력을 높이 평가했다.

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그는 "자부심과 투지를 보여줬기에 정말 자랑스럽다"며 "우리가 이런 방식으로 다음 라운드에 진출했다는 것이 정말 기쁘다"고 말했다.

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또 그는 "이렇게 역전승을 거둔 것은 매우 감동적인 일이었다"며 "다시 한번 힘든 경기를 치렀지만, 이게 바로 월드컵이다"고 덧붙였다.

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메시는 이날 승리가 얼마나 특별한 성과였는지에 대해서 강조했다.

그는 "0-2로 뒤지고 있는 상황을 뒤집는 건 결코 쉬운 일이 아니다"면서도 "하지만 내가 늘 말하듯 이 팀은 절대 포기하지 않는다"고 전했다.

메시의 아르헨티나는 2022 카타르 월드컵에 이어 또한번의 우승에 도전한다. 오는 12일 아르헨티나는 스위스와 8강에서 맞붙는다. 메시가 또다시 승리의 눈물을 흘릴 수 있을지 기대를 모은다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com