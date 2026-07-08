[오피셜]"손흥민 생일 축하해!" 레전드 잊지 않은 토트넘…"GOAT" 헌정 영상까지 만들었다

손흥민의 생일을 맞아 토트넘 홋스퍼가 게재한 이미지. 사진=토트넘 홋스퍼 SNS

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 레전드 손흥민을 여전히 잊지 않았다. 그의 생일을 축하하며 축하 글과 함께 헌정 영상까지 제작했다.

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토트넘은 8일(한국시각) 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 손흥민의 생일을 축하하는 게시물을 올렸다. 토트넘은 '생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 손흥민의 생일 축하합니다'라는 문구를 함께 게재했다. 또 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승 장면 등 손흥민의 토트넘에서 활약상이 편집된 영상과 함께 '언제나 우리의 자랑이 되어줘서 고맙습니다'라는 글귀를 남겼다.

2026 북중미 월드컵을 마친 손흥민이 1일 인천공항을 통해 귀국했다. 엄지성과 함께 입국장으로 들어서는 손흥민의 모습. 인천공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.01/

한국 국가대표 주장 손흥민은 이날로 34세가 됐다. 2026 북중미 월드컵에서 한국 대표팀이 탈락하면서 다소 씁쓸한 생일이 됐지만, 토트넘은 여전히 에이스로서의 손흥민을 기억하는 모습이다. 손흥민은 2024~2025시즌 토트넘의 UEFA 유로파리그 우승을 주도했다. 2021~2022시즌에는 아시아 최초로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕에 오르는 기염을 토했다.

현지 팬들도 손흥민의 생일을 축하하는 댓글을 달며 그를 기억했다. 팬들은 "생일 축하해 레전드", "토트넘의 역사상 최고", "내가 가장 좋아하는 선수" 등 축하의 말을 전했다.

대한민구 월드컵 대표팀 손흥민이 6일(한국시각) 멕시코 과달라하라 시내의 한 호텔로 들어서고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.06/

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한국의 월드컵이 일찌감치 끝난 이후 손흥민은 휴식을 취하고 있다. 7월 중순부터 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC(로스앤젤레스 FC)로 복귀해 리그 후반기 일정을 소화할 예정이다. 손흥민은 이번 월드컵 탈락 이후 국가대표팀 은퇴를 선언하지 않았다. 곧 다가올 아시안컵에서도 국가대표팀의 주장으로 뛸 가능성이 크다. 2030 월드컵에서는 38살이 되는 손흥민이다. 축구 선수들의 은퇴 나이가 해마다 미뤄지고 있는 상황이라 그때도 현역으로 뛸 수도 있다. 4년 뒤에도 손흥민의 기량이 퇴보하지 않는다면 월드컵 무대에 한 번 더 도전해 볼 가능성이 있다. 손흥민의 우상 크리스티아누 호날두는 올해 41세의 나이로 월드컵 은퇴를 선언했다. 포르투갈 대표팀은 이번 월드컵 16강에서 탈락했다. 리오넬 메시는 39세의 나이에도 월드컵에 도전 중이다. 아르헨티나 대표팀은 이집트를 꺾고 8강에 오른 상태다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com