"메시가 우승 경쟁 계속하길 바랐나!" '13분 만에 3골 내주고 충격 역전패' 호삼 하산 이집트 감독, 분노의 작심 발언 폭발

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[스포츠조선 김가을 기자]호삼 하산 이집트 월드컵대표팀 감독이 분노했다.

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이집트는 8일 오전 1시(이하 한국시각) 미국의 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 2대3으로 역전패했다. 이집트는 충격 속 월드컵 도전을 마감했다.

영국 언론 '스포츠바이블'은 8일 '하산 감독은 아르헨티나와의 경기에서 경고를 받았다. 이 과정에서 손으로 엑스(X) 표시를 했다. 이는 인종차별적 행위를 신고할 때 흔히 사용하는 손짓이다. 경기 뒤 관련 입장을 밝혔다'고 보도했다.

시작은 이집트가 좋았다. 전반 15분 야셰르 이브라힘, 후반 22분 모스타파 지코의 득점으로 2-0 리드를 잡았다. 반면, 아르헨티나는 '축구의 신' 리오넬 메시가 페널티킥을 실축하는 등 어려움을 겪었다.

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경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 아르헨티나는 후반 34분 크리스티안 로메로를 시작으로 메시, 엔조 페르난데스가 연달아 득점포를 가동하며 불과 13분 만에 경기를 뒤집었다. 아르헨티나가 3대2로 승리하며 8강행티켓을 거머쥐었다.

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논란의 장면이 있었다. 페르난데스가 득점하기 전, 모하메드 살라가 아르헨티나 페널티 에어리어에서 파울을 당했다는 주장이 제기됐다. 또 다른 언론 '더선'은 '팬들은 아르헨티나의 결승골은 인정돼선 안 됐다고 주장했다. 득점 전 장면에서 살라가 파울을 당한 것처럼 보였다. 그러나 그 직후 아르헨티나가 결승골을 넣어 승리를 챙겼다'고 했다.

'스포츠바이블'은 '이집트 선수들은 득점 전 파울이 있었다고 주장했다. 이집트는 앞서 한 차례 득점이 취소됐기에 선수들과 코치진은 크게 동요했다. 결국 하산 감독은 심판에게 옐로 카드를 받았다. 심판에게 다가가 X 표시를 했다. 이는 인종차별적 행위를 신고할 때 하는 표현이지만, 이번엔 어떤 이유였는지 분명하지 않았다. 경기 뒤 하산 감독은 관련 이유에 대해 직접 언급하지는 않았다. 다만, 국제축구연맹(FIFA)과 심판을 강하게 비판했다'고 전했다.

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하산 감독은 "우리는 존중이나 페어플레이를 보지 못했다. 페널티킥은 취소됐고, 우리에게 페널티킥이 주어졌어야 할 때는 비디오 판독(VAR)조차 확인하지 않았다. 아르헨티나 측에서 심판에게 압력을 가한 것이 분명하다. 이것이 이러한 결과(역전패)를 초래한 것 같다. 인생은 불공평하다. 세상도 불공평하다. 하지만 왜 스포츠에는 공정함이 없는 것일까. 나는 이 경기 결과와 경기 진행 방식에 납득할 수 없다"며 "우리는 디펜딩 챔피언보다 모든 면에서 더 나은 경기력을 보여줬다. 결과는 경기장 안팎의 내부적 요인과 외부적 요인의 영향을 받았다. 아마도 그들은 세계 챔피언을 대회에 남겨두고 싶었을 것이다. 아마도 메시가 우승 경쟁에 계속 참여하길 바랐을지도 모른다"고 분노했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com