[오피셜]토트넘 구해 놓으니 '팽', 'EPL 극적 잔류골' 팔리냐 '굿바이' 결별 공식 발표

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[스포츠조선 김성원 기자]토트넘이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류의 '1등 공신' 주앙 팔리냐와의 결별을 발표했다.

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토트넘은 9일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 '우리가 가장 필요로 했을 때 그는 클럽을 위해 모든 것을 다 던졌다. 주앙, 당신은 항상 우리 가족이 될 것'이라며 '굿바이' 감사의 인사를 전했다.

포르투갈 출신의 팔리냐는 지난해 8월 바이에른 뮌헨에서 토트넘으로 한 시즌 임대됐다. 토트넘은 최악의 2025~2026시즌을 보냈다. EPL 잔류와 2부 강등의 갈림길에서 마지막 날 살아남았다.

팔리냐가 구세주였다. 그는 5월 25일 에버턴과의 EPL 최종전에서 전반 43분 결승골을 터트리며 토트넘의 1대0 승리를 이끌었다. 토트넘은 천신만고 끝에 EPL 잔류에 성공했다.

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그러나 그것이 마지막이었다. 토트넘은 완전 영입 옵션을 발동하지 않기로 결정했다. 바이에른 뮌헨과 2028년까지 계약돼 있는 팔리냐는 독일로 돌아간다. 다만 뮌헨에서 뛸 가능성은 낮은 것으로 알려졌다. 그는 친정팀인 스포르팅 CP 복귀설이 제기되고 있다.

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토트넘에서 설 자리가 없었다. 토트넘을 수렁에서 구해 낸 로베르토 데 제르비 감독은 새 판을 짜고 있다. 토트넘은 역대급 투자로 화답했다. 구단 최고 이적료가 새롭게 쓰여지고 있다.

포르투갈 출신 미드필더 마테우스 페르난데스를 8500만파운드(약 1710억원)에 영입한 데 이어 이탈리아 출신의 산드로 토날리 영입에는 1억파운드(약 2020억원)를 지급했다. 미드필더 구도가 완전히 달라졌다.

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팔리냐는 이미 토트넘 팬들에게 작별 인사를 했다. 그는 최근 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 올렸다. 팔리냐는 '토트넘을 대표해 뛴 것은 제 선수 생활뿐만 아니라 개인적인 삶에도 깊은 영향을 미쳤으며, 이는 평생 간직할 것'이라며 '런던은 저에게 프로 커리어 이상의 것을 주었다. 제 마음속에 항상 간직할 두 개의 집을 선물해 주었다. 가장 깊은 존경과 감사를 담아 여러분 모두에게 작별을 고한다. 팬 여러분, 정말 감사하다'고 밝혔다.

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팔리냐는 지난 시즌 EPL에서 33경기에 출전해 5골 2도움을 기록했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com