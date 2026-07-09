[오피셜]'와일드카드는 이기혁 엄지성 양현준' 아이치-나고야아시안게임 최종 엔트리 공개 '배준호 김지수 박승수 강상윤도 발탁'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 이기혁이 그라운드를 밟고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 아이치·나고야 아시안게임에 출전할 23명의 최종 명단이 확정됐다.

Advertisement

이민성 감독이 이끄는 남자 아시안게임 대표팀(U-23)에는 배준호(스토크시티), 김지수(브렌트포드), 양민혁(토트넘) 등 유럽 무대에서 활약하는 9명과 강상윤(전북) 등 14명의 K리그 선수들이 선발됐다. 대회 규정에 따라 3명을 뽑을 수 있는 23세 초과 와일드카드 선수로는 양현준(셀틱), 엄지성(스완지시티), 이기혁(강원)이 이름을 올렸다.

와일드카드를 제외한 선수단은 2003년생 10명, 2004년생 4명, 2005년생 3명, 2006년생 2명, 2007년생 1명으로 구성됐다. 유일한 2007년생 박승수(뉴캐슬)가 최연소로 이름을 올렸고, 지난해 U-20 월드컵에서 주전으로 활약했던 신민하(강원FC), 배현서(경남FC) 등도 아시안게임 대표팀 승선에 성공했다.

2026년 북중미월드컵에 나선 선수는 양현준 엄지성 이기혁 배준호, 4명이다. 훈련 명단에 포함된 강상윤까지 포함하면 5명이다. 군문제를 해결한 이영준(그라스호퍼)과 김준홍(수원), 이승원(강원) 역시 이름을 올린 가운데, 브라이턴에서 뛰는 윤도영과 최근 인천에서 최고의 활약을 펼치고 있는 서재민, 서울에서 좋은 퍼포먼스를 보이는 손정범이 제외된 것이 눈에 띈다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 엄지성이 훈련 전 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

Advertisement

공격진은 전원이 유럽파로 구성돼 있을 정도로 역대 최강의 전력을 구축했다. 이민성 감독은 "아시안게임 금메달이라는 목표를 위해 우리 대표팀은 지난해부터 체계적인 준비 과정을 이어 왔다"며 "지난해 치른 친선경기를 시작으로 올해 초 U-23 아시안컵까지 다양한 국제경기를 통해 선수 개개인의 경쟁력과 팀의 전술적 완성도를 면밀히 점검했다. 이 경험들을 통해 우리가 추구하는 축구의 방향성을 더욱 명확히 했고, 보완이 필요한 부분도 확인했다"고 했다.

Advertisement

이어 "아시안컵 이후 진행된 두 차례 소집훈련을 통해 선수들의 컨디션과 성장 정도를 다시 평가했고 여러 조합을 실험하면서 팀의 조직력과 전술적 완성도를 높이는 데 집중했다"며 "그 모든 과정을 종합적으로 검토한 끝에 현재 이 연령대에서 가장 경쟁력 있고, 단기 토너먼트에서 최고의 성과를 낼 수 있는 선수들로 최종 명단을 구성했다. 세 명의 와일드카드는 전술적인 활용 가치와 취약 포지션 보강은 물론, 국제대회 경험과 경기 운영 능력까지 종합적으로 고려해 선발했다"고 설명했다.

그는 마지막으로 "끝까지 최선을 다해 경쟁했지만 명단에 포함되지 않은 선수들에게 미안하다는 말을 전하고 싶다. 팀 전체가 마지막까지 최선을 다해 준비해서 금메달이라는 목표를 이루겠다"고 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양현준이 가야르도와 공을 다투다 넘어진 후 심판에게 어필하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

한편, 여자 대표팀은 신상우 감독이 이끄는 A대표팀이 아시안게임에 출전한다. 올해 아시안컵과 FIFA 시리즈, EAFF E-1 챔피언십 예선에서 활약한 선수들이 대거 이름을 올렸으며, 23명 가운데 20명이 WK리그 소속 선수들이다. 캐나다 리그에서 뛰는 추효주와 정민영(이상 오타와 래피드)이 합류했고, 유럽파는 노르웨이 스타베크 포트발에서 활약하는 스트라이커 정다빈이 포함됐다. 공격형 미드필더 강태경(서울시청)은 A대표팀에 처음 발탁됐다.

Advertisement

신상우 감독은 "빡빡한 일정에도 차출을 허락해 준 WK리그 팀들에게 감사드린다. 최종 명단은 우리 팀이 추구하는 축구에 필요한 선수들 가운데 이번 시즌 각 소속팀에서 가장 좋은 경기력을 보여준 선수들을 중심으로 구성했다"며 "유럽에서 활약하는 선수가 일부 빠졌지만 올해 아시안컵부터 강도 높은 국제경기를 치르며 선수들 개개인과 팀이 모두 꾸준히 발전해 왔기 때문에 자신 있다"고 했다.

신 감독은 "내년 여자월드컵을 앞두고 이번 아시안게임에서 여자축구를 응원해주시는 모든 분들께 좋은 결과로 자신감을 보여드리고 싶은 의지가 강하다. 8년 만의 메달을 넘어 금메달을 목표로, 선수들이 하나로 뭉쳐서 대한민국 국가대표팀다운 투혼을 매 경기 보여줄 수 있도록 철저하게 준비하겠다"고 했다.

남녀 대표팀은 모두 9월 초 소집돼 본격적인 대회 준비에 돌입할 예정이다. 2026년 아이치·나고야 아시안게임 축구 종목 조추첨은 오는 23일 실시된다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

◇2026년 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 국가대표팀 명단(23명)

GK=김민승(파주 프런티어FC), 김준홍(수원 삼성), 이승환(충북청주FC)

DF=김지수(브렌트포드FC·잉글랜드), 강민준(포항 스틸러스), 박경섭(인천 유나이티드), 박성훈(FC서울), 배현서(경남FC), 신민하(강원FC), 최석현(울산HD), 최우진(전북 현대)

MF=박승수(뉴캐슬 유나이티드·잉글랜드), 배준호(스토크시티FC·잉글랜드), 양현준(셀틱FC·스코틀랜드, WC), 엄지성(스완지 시티·잉글랜드, WC), 양민혁(토트넘 홋스퍼·잉글랜드), 이현주(FC아로카·포르투갈), 강상윤(전북 현대), 이기혁(강원FC, WC), 이승원(강원FC), 황도윤(FC서울)

FW=김명준(KRC 헹크·벨기에), 이영준(그라스호퍼 클럽·스위스)

◇2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 국가대표팀 명단(23명)

GK=김경희(수원FC), 김민정(인천 현대제철), 류지수(세종 스포츠토토)

DF=추효주(오타와 래피드FC·캐나다), 고유진, 정유진(이상 인천 현대제철), 김혜리, 한다인(이상 수원FC), 노진영, 장슬기(이상 경주 한수원), 이민화(화천KSPO)

MF=정민영(오타와 래피드FC·캐나다), 강태경, 김민지(이상 서울시청), 강채림(강진 스완스), 박예나(문경 상무), 박혜정(인천 현대제철), 지소연, 윤수정, 최유리(이상 수원FC), 현슬기(경주 한수원)

FW=정다빈(스타베크 포트발·노르웨이), 손화연(강진 스완스)