'서재민-손정범 제외' 이민성 감독, "단기 토너먼트에서 최고의 성과 낼 선수들로 구성…최종명단 미포함자엔 미안함 전한다"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이기혁이 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 양민혁의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 4연패를 노리는 이민성 대한민국 아시안게임 축구대표팀(U-23) 감독이 단기 토너먼트에서 최고의 퍼포먼스를 펼칠 선수로 최종명단을 구성했다고 강조했다.

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이 감독은 9일, 2026년 아이치-나고야아시안게임 본선에 나설 23명의 최종명단을 공개했다. 23명은 배준호(스토크시티), 양민혁(토트넘) 박승수(뉴캐슬) 김지수(브렌트포드) 이현주(아로카) 등 유럽파 9명과 강상윤(전북) 김준홍(수원 삼성) 이승원(강원) 황도윤(서울) 최석현(울산) 등 K리거 14명으로 구성됐다. 2026년 북중미월드컵에 출전한 이기혁(강원) 양현준(셀틱) 엄지성(스완지시티)은 23세 초과 와일드카드로 발탁했다. 올 시즌 K리그에서 맹활약 중인 미드필더 서재민(인천) 손정범(서울) 등은 고배를 마셨다.

이 감독은 최종명단을 선별하는 과정에서 신중에 신중을 기했다고 말했다. 그는 대한축구협회를 통해 "아시안게임 금메달 목표를 위해 지난해부터 체계적인 준비 과정을 이어왔다. 지난해 친선경기부터 올초 U-23 아시안컵까지 다양한 국제경기를 통해 선수 개개인의 경쟁력과 팀의 전술적 완성도를 면밀히 점검했다. 이러한 경험을 통해 우리가 추구하는 축구의 방향성을 더욱 명확히 했고, 보완이 필요한 부분도 확인했다"라고 밝혔다.

이어 "아시안컵 이후 진행된 두 차례 소집훈련을 통해 선수들의 컨디션과 성장 정도를 다시 평가했고 여러 조합을 실험하면서 팀의 조직력과 전술적 완성도를 높이는 데 집중했다"며 "그 모든 과정을 종합적으로 검토한 끝에 현재 이 연령대에서 가장 경쟁력 있고, 단기 토너먼트에서 최고의 성과를 낼 수 있는 선수들로 최종 명단을 구성했다"라고 밝혔다. 이 감독은 세 명의 와일드카드에 대해 "전술적인 활용 가치와 취약 포지션 보강은 물론, 국제대회 경험과 경기 운영 능력까지 종합적으로 고려했다"라고 설명했다.

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이 감독은 "끝까지 최선을 다해 경쟁했지만 명단에 포함되지 않은 선수들에게 미안하다는 말을 전하고 싶다"라고 전했다. 이민성호는 9월초 소집해 본격적인 대회 준비에 돌입할 예정이다. 아시안게임 축구는 한국 포함 17개국이 참가한 가운데 9월14일부터 10월3일까지 6개 도시 7개 경기장에서 열린다. 오는 23일 조 추첨식이 열린다. 한국 축구는 대회 4연패를 노린다.

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◇2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 국가대표팀 명단(23명)

GK=김민승(파주 프런티어FC), 김준홍(수원 삼성), 이승환(충북청주FC)

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DF=김지수(브렌트포드FC·잉글랜드), 강민준(포항 스틸러스), 박경섭(인천 유나이티드), 박성훈(FC서울), 배현서(경남FC), 신민하(강원FC), 최석현(울산HD), 최우진(전북 현대)

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MF=박승수(뉴캐슬 유나이티드·잉글랜드), 배준호(스토크시티FC·잉글랜드), 양현준(셀틱FC·스코틀랜드, WC), 엄지성(스완지 시티·잉글랜드, WC), 양민혁(토트넘 홋스퍼·잉글랜드), 이현주(FC아로카·포르투갈), 강상윤(전북 현대), 이기혁(강원FC, WC), 이승원(강원FC), 황도윤(FC서울)

FW=김명준(KRC 헹크·벨기에), 이영준(그라스호퍼 클럽·스위스)